Судебные приставы начали взыскание с Абызова 26,6 миллиарда рублей
15:54 20.09.2025 (обновлено: 16:04 20.09.2025)
Судебные приставы начали взыскание с Абызова 26,6 миллиарда рублей
Судебные приставы начали взыскание с Абызова 26,6 миллиарда рублей
москва
михаил абызов
московский городской суд
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Судебные приставы начали процедуру взыскания с бывшего министра по вопросам открытого правительства РФ Михаила Абызова более 26,6 миллиарда рублей, сообщается в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.Согласно материалам, в отношении экс-министра открыто два исполнительных производства о принудительном обращении средств Абызова в доход государства на сумму более 25 миллиардов рублей.Кроме того, решением суда на Абызова выписан уголовный штраф, назначенный судом как дополнительное наказание, и исполнительный сбор по нему общей суммой более 85 миллионов рублей.Также Преображенский суд Москвы обязал Абызова выплатить 864 миллиона рублей ущерба. Общая сумма взысканий превышает 26,6 миллиарда рублей.Преображенский суд Москвы 21 декабря 2023 года приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества. Другим подсудимым были назначены сроки от 5 до 12 лет лишения свободы, а еще двое фигурантов, Яна Балан и Оксана Роженкова, были освобождены в зале суда. Пока в апелляции шло разбирательство, еще трое фигурантов успели отбыть наказание и выйти на свободу в связи с истечением срока наказания, среди них занимавшая должность директора по экономике и финансам "РЭМиС" Галина Фрайденберг, Екатерина Заяц и Олег Серебренников. Мосгорсуд в октябре 2024 года признал приговор законным, он вступил в силу.Абызова задержали в конце марта 2019 года, суд отправил его в СИЗО.
москва, михаил абызов, московский городской суд
Москва, Михаил Абызов, Московский городской суд
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Судебные приставы начали процедуру взыскания с бывшего министра по вопросам открытого правительства РФ Михаила Абызова более 26,6 миллиарда рублей, сообщается в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, в отношении экс-министра открыто два исполнительных производства о принудительном обращении средств Абызова в доход государства на сумму более 25 миллиардов рублей.
Кроме того, решением суда на Абызова выписан уголовный штраф, назначенный судом как дополнительное наказание, и исполнительный сбор по нему общей суммой более 85 миллионов рублей.
Также Преображенский суд Москвы обязал Абызова выплатить 864 миллиона рублей ущерба. Общая сумма взысканий превышает 26,6 миллиарда рублей.
Преображенский суд Москвы 21 декабря 2023 года приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества. Другим подсудимым были назначены сроки от 5 до 12 лет лишения свободы, а еще двое фигурантов, Яна Балан и Оксана Роженкова, были освобождены в зале суда. Пока в апелляции шло разбирательство, еще трое фигурантов успели отбыть наказание и выйти на свободу в связи с истечением срока наказания, среди них занимавшая должность директора по экономике и финансам "РЭМиС" Галина Фрайденберг, Екатерина Заяц и Олег Серебренников. Мосгорсуд в октябре 2024 года признал приговор законным, он вступил в силу.
Абызова задержали в конце марта 2019 года, суд отправил его в СИЗО.
Москва Михаил Абызов Московский городской суд
 
 
