На севере Чили произошло землетрясение

На севере Чили произошло землетрясение - РИА Новости, 19.09.2025

На севере Чили произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на севере Чили, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T08:27:00+03:00

2025-09-19T08:27:00+03:00

2025-09-19T08:27:00+03:00

в мире

чили

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на севере Чили, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 4.55 по времени UTC (7.55 мск) в 107 километрах к востоку от города Альто-Осписио с населением 105 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 89 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

