https://ria.ru/20250919/zemletrjasenie-2042888635.html
На севере Чили произошло землетрясение
На севере Чили произошло землетрясение - РИА Новости, 19.09.2025
На севере Чили произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на севере Чили, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T08:27:00+03:00
2025-09-19T08:27:00+03:00
2025-09-19T08:27:00+03:00
в мире
чили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на севере Чили, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 4.55 по времени UTC (7.55 мск) в 107 километрах к востоку от города Альто-Осписио с населением 105 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 89 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20250919/ugroza-2042880158.html
чили
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_a77d258f982778c5c3db45d6508ad63f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чили
На севере Чили произошло землетрясение
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на севере Чили, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 4.55 по времени UTC (7.55 мск) в 107 километрах к востоку от города Альто-Осписио с населением 105 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 89 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.