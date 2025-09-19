Зеленский заявил о планах экспортировать оружие
Зеленский хочет закрыть дыру в финансировании оружия, экспортируя его же
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский хочет закрыть дыру в финансировании на производство оружия за счет так называемого управляемого экспорта некоторых видов вооружения, которое изготавливается на Украине, об этом он сообщил в пятницу в своем вечернем обращении.
Украинская версия журнала Forbes ранее сообщала, что кабмин Украины может уже в мае разрешить экспорт украинской оборонной продукции. При этом представители украинской власти неоднократно заявляли, что испытывают дефицит в вооружении, а то, что передают партнеры – неликвидно, неисправно, устаревшее или давно списано. Так, в августе депутат Верховной рады Александр Федиенко назвал "металлоломом" вооружение, которое страны Запада передают Украине.
"Дефицит в финансировании на производство оружия (на Украине – ред.) у нас будет покрываться с этого года в частности благодаря управляемому экспорту некоторых видов нашего оружия. Благодаря такому управляемому экспорту мы будем увеличивать производство дронов для фронта. Будем иметь финансы. Определенные виды оружия – и это современное оружие – мы можем производить в значительно больших объемах, чем можем сами профинансировать", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Депутат Верховной рады Галина Янченко ранее заявляла о возможном "обвале" украинского оборонно-промышленного комплекса из-за низкого внутреннего спроса, при этом предотвратить упадок, по ее мнению, возможно благодаря дозированному экспорту вооружений.