Зеленский заявил о планах экспортировать оружие - РИА Новости, 19.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:15 19.09.2025 (обновлено: 21:17 19.09.2025)
Зеленский заявил о планах экспортировать оружие
Зеленский заявил о планах экспортировать оружие - РИА Новости, 19.09.2025
Зеленский заявил о планах экспортировать оружие
Владимир Зеленский хочет закрыть дыру в финансировании на производство оружия за счет так называемого управляемого экспорта некоторых видов вооружения, которое... РИА Новости, 19.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский хочет закрыть дыру в финансировании на производство оружия за счет так называемого управляемого экспорта некоторых видов вооружения, которое изготавливается на Украине, об этом он сообщил в пятницу в своем вечернем обращении. Украинская версия журнала Forbes ранее сообщала, что кабмин Украины может уже в мае разрешить экспорт украинской оборонной продукции. При этом представители украинской власти неоднократно заявляли, что испытывают дефицит в вооружении, а то, что передают партнеры – неликвидно, неисправно, устаревшее или давно списано. Так, в августе депутат Верховной рады Александр Федиенко назвал "металлоломом" вооружение, которое страны Запада передают Украине. "Дефицит в финансировании на производство оружия (на Украине – ред.) у нас будет покрываться с этого года в частности благодаря управляемому экспорту некоторых видов нашего оружия. Благодаря такому управляемому экспорту мы будем увеличивать производство дронов для фронта. Будем иметь финансы. Определенные виды оружия – и это современное оружие – мы можем производить в значительно больших объемах, чем можем сами профинансировать", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Депутат Верховной рады Галина Янченко ранее заявляла о возможном "обвале" украинского оборонно-промышленного комплекса из-за низкого внутреннего спроса, при этом предотвратить упадок, по ее мнению, возможно благодаря дозированному экспорту вооружений.
украина
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленский заявил о планах экспортировать оружие

Зеленский хочет закрыть дыру в финансировании оружия, экспортируя его же

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский хочет закрыть дыру в финансировании на производство оружия за счет так называемого управляемого экспорта некоторых видов вооружения, которое изготавливается на Украине, об этом он сообщил в пятницу в своем вечернем обращении.
Украинская версия журнала Forbes ранее сообщала, что кабмин Украины может уже в мае разрешить экспорт украинской оборонной продукции. При этом представители украинской власти неоднократно заявляли, что испытывают дефицит в вооружении, а то, что передают партнеры – неликвидно, неисправно, устаревшее или давно списано. Так, в августе депутат Верховной рады Александр Федиенко назвал "металлоломом" вооружение, которое страны Запада передают Украине.
"Дефицит в финансировании на производство оружия (на Украине – ред.) у нас будет покрываться с этого года в частности благодаря управляемому экспорту некоторых видов нашего оружия. Благодаря такому управляемому экспорту мы будем увеличивать производство дронов для фронта. Будем иметь финансы. Определенные виды оружия – и это современное оружие – мы можем производить в значительно больших объемах, чем можем сами профинансировать", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Депутат Верховной рады Галина Янченко ранее заявляла о возможном "обвале" украинского оборонно-промышленного комплекса из-за низкого внутреннего спроса, при этом предотвратить упадок, по ее мнению, возможно благодаря дозированному экспорту вооружений.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
