"Лазейки для мошенников". На Украине пожаловались на решение Зеленского
19.09.2025
"Лазейки для мошенников". На Украине пожаловались на решение Зеленского
в мире
украина
владимир зеленский
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Эксперты на Украине обеспокоены тем, что подписанный Владимиром Зеленским закон, который ограничивает доступ к публичным реестрам недвижимости на Украине, в том числе к данным чиновников, создает возможности для мошенничества и мешает борьбе с коррупцией, пишет издание "Коммерсант украинский"."Общественники боятся, что новый закон значительно усложнит контроль за имуществом чиновников и политиков. Именно благодаря открытым реестрам СМИ могли раскрывать факты сокрытия активов, фиктивных сделок или незаконного обогащения", — говорится в материале.Как отмечают журналисты, возможность указывать условный адрес для юридических лиц "создает лазейки для мошенников, усложняет проверку контрагентов и повышает риск рейдерских атак". Кроме того, закрытие кадастровых номеров делает отслеживание крупных земельных сделок практически невозможным.Как ранее сообщала "Украинская правда", закон ограничивает открытый доступ к информации в публичных реестрах, в частности касающихся обеспечения национальной безопасности и обороны, а также данных о местоположении и кадастровых номерах недвижимого имущества всех юрлиц. Вместо точного адреса в публичных реестрах разрешается указывать только область, район и город, кадастровые номера земельных участков будут скрыты от открытого доступа, а юридические лица смогут указывать любой контактный адрес, даже если он не является фактическим.Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
украина
украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Эксперты на Украине обеспокоены тем, что подписанный Владимиром Зеленским закон, который ограничивает доступ к публичным реестрам недвижимости на Украине, в том числе к данным чиновников, создает возможности для мошенничества и мешает борьбе с коррупцией, пишет издание "Коммерсант украинский".
"Общественники боятся, что новый закон значительно усложнит контроль за имуществом чиновников и политиков. Именно благодаря открытым реестрам СМИ могли раскрывать факты сокрытия активов, фиктивных сделок или незаконного обогащения", — говорится в материале.
Как отмечают журналисты, возможность указывать условный адрес для юридических лиц "создает лазейки для мошенников, усложняет проверку контрагентов и повышает риск рейдерских атак". Кроме того, закрытие кадастровых номеров делает отслеживание крупных земельных сделок практически невозможным.
Как ранее сообщала "Украинская правда", закон ограничивает открытый доступ к информации в публичных реестрах, в частности касающихся обеспечения национальной безопасности и обороны, а также данных о местоположении и кадастровых номерах недвижимого имущества всех юрлиц. Вместо точного адреса в публичных реестрах разрешается указывать только область, район и город, кадастровые номера земельных участков будут скрыты от открытого доступа, а юридические лица смогут указывать любой контактный адрес, даже если он не является фактическим.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
