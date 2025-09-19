https://ria.ru/20250919/zelenskiy-2042869409.html

"Ситуация тяжелая": в США заявили о скорой смерти Зеленского

"Ситуация тяжелая": в США заявили о скорой смерти Зеленского

Владимир Зеленский может оказаться мертв уже через три месяца, заявил американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью блогеру Эндрю Наполитано

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский может оказаться мертв уже через три месяца, заявил американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью блогеру Эндрю Наполитано на YouTube-канале."Через три месяца Зеленский будет мертв или пропадет, поскольку ситуация на поле боя (для украинцев. — Прим. ред.) настолько тяжелая, что Путин, если бы захотел, мог бы легко ее закончить (СВО. — Прим. ред.)", — сказал он.Кроме того, по мнению Уилкерсона, у России достаточно резервов для наступления и окончания спецоперации.В среду глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил о продвижении почти по всем направлениям в зоне СВО. При этом, по данным Минобороны, всего за прошедшие сутки украинские войска потеряли до 1395 военнослужащих, пять танков и 16 бронемашин.

