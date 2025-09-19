Рейтинг@Mail.ru
"Ситуация тяжелая": в США заявили о скорой смерти Зеленского - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:53 19.09.2025 (обновлено: 06:14 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/zelenskiy-2042869409.html
"Ситуация тяжелая": в США заявили о скорой смерти Зеленского
"Ситуация тяжелая": в США заявили о скорой смерти Зеленского - РИА Новости, 19.09.2025
"Ситуация тяжелая": в США заявили о скорой смерти Зеленского
Владимир Зеленский может оказаться мертв уже через три месяца, заявил американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью блогеру Эндрю Наполитано на РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T02:53:00+03:00
2025-09-19T06:14:00+03:00
в мире
россия
владимир зеленский
валерий герасимов
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636881_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_7d6b1641bff1b5da147b062d533ed8da.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский может оказаться мертв уже через три месяца, заявил американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью блогеру Эндрю Наполитано на YouTube-канале."Через три месяца Зеленский будет мертв или пропадет, поскольку ситуация на поле боя (для украинцев. — Прим. ред.) настолько тяжелая, что Путин, если бы захотел, мог бы легко ее закончить (СВО. — Прим. ред.)", — сказал он.Кроме того, по мнению Уилкерсона, у России достаточно резервов для наступления и окончания спецоперации.В среду глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил о продвижении почти по всем направлениям в зоне СВО. При этом, по данным Минобороны, всего за прошедшие сутки украинские войска потеряли до 1395 военнослужащих, пять танков и 16 бронемашин.
https://ria.ru/20250918/ukraina-2042843756.html
https://ria.ru/20250918/zelenskiy-2042655415.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636881_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_c60c7e4ee5765cabd23e81fa7528810f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир зеленский, валерий герасимов
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Герасимов, Специальная военная операция на Украине
"Ситуация тяжелая": в США заявили о скорой смерти Зеленского

Лоуренс Уилкерсон: Зеленский может оказаться мертв уже через три месяца

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский может оказаться мертв уже через три месяца, заявил американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью блогеру Эндрю Наполитано на YouTube-канале.
"Через три месяца Зеленский будет мертв или пропадет, поскольку ситуация на поле боя (для украинцев. — Прим. ред.) настолько тяжелая, что Путин, если бы захотел, мог бы легко ее закончить (СВО. — Прим. ред.)", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
"Украинцы просыпаются". Журналист раскрыл правду о бунте против Зеленского
18 сентября, 21:38
Кроме того, по мнению Уилкерсона, у России достаточно резервов для наступления и окончания спецоперации.
В среду глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил о продвижении почти по всем направлениям в зоне СВО. При этом, по данным Минобороны, всего за прошедшие сутки украинские войска потеряли до 1395 военнослужащих, пять танков и 16 бронемашин.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
В Польше раскрыли, что задумал Зеленский в отношении России
18 сентября, 11:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала