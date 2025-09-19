https://ria.ru/20250919/zaharova-2042917581.html

Захарова обвинила Запад в соучастии в преступлениях бандеровцев

Захарова обвинила Запад в соучастии в преступлениях бандеровцев - РИА Новости, 19.09.2025

Захарова обвинила Запад в соучастии в преступлениях бандеровцев

Поставляя БПЛА Киеву, власти стран Запада становятся соучастниками преступлений современных бандеровцев и несут за это полную ответственность, заявила... РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Поставляя БПЛА Киеву, власти стран Запада становятся соучастниками преступлений современных бандеровцев и несут за это полную ответственность, заявила официальный представитель МИД россии Мария Захарова. "Поставляя беспилотники киевскому режиму, власти этих стран (Запада - ред.) становятся соучастниками совершаемых современными бандеровцами преступлений и несут за это полную ответственность", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России. Она добавила, что участникам "дроновой коалиции" по обеспечению Украины БПЛА, в которую входят 20 стран, следовало бы взглянуть в лицо действительно непреложным фактам ежедневных преступлений ВСУ, осознанно наносящих удары дронами по гражданским объектам и мирному населению российских регионов. "Морализаторство и демарши со стороны государств "коалиции" по поводу якобы нарушения Россией международного права на этом фоне откровенно лицемерны и неуместны", - заключила дипломат. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.

