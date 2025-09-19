От постройки зданий до видеогейминга: архитектор будущего Яков Чернихов

https://ria.ru/20250919/vystavkachernikhov-2042942189.html

В Еврейском музее и центре толерантности с 19 сентября работает выставка "Яков Чернихов. Образ будущего. Архитектурные фантазии русского авангарда". Она фактически открывает зрителям архитектора первой половины ХХ века Якова Чернихова, чьи исследования, архитектурные и графические поиски оказали влияние на современную урбанистику, графический дизайн и цифровые технологии. В интервью РИА Новости исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Кристина Краснянская рассказала, в чем этот человек опередил свое время и как его идеи влияют на сегодняшнюю жизнь.­– Яков Чернихов – выдающийся и разносторонний архитектор. Он не только проектировал, но и был прекрасным художником-графиком, активно преподавал. Почему вы обратились к этому имени?– Чернихов – не случайная фигура для нашего музея. В нашем уставе с самого начала была предусмотрена работа Центра авангарда, что предопределило нашу деятельность в этом направлении. Мы находимся в знаменитом здании Бахметьевского гаража – памятника архитектуры советского авангарда. К тому же авангард – это часть нашего культурного наследия, которая стала международным брендом. И хорошо, что сегодня остались имена, которые можно открывать. Ведь одно из важных направлений нашей деятельности – просветительская миссия. Сейчас многие музеи борются за блокбастеры, но тем интереснее нам рассказать о Якове Чернихове так, чтобы это стало блокбастером.– Если попробовать сформулировать в нескольких словах – что он оставил потомкам? В чем была уникальность его таланта?­– Яков Чернихов – гений и визионер, который повлиял на всю архитектуру ХХ века. Мы стремимся сделать не столько биографическую выставку, сколько показать то, как его идеи нашли воплощение в современной мировой архитектуре, кинематографе, и даже видеоиграх и компьютерной графике.Например, он разработал целую серию шрифтов на основе орнаментов и узоров. А толчком для этого стало его увлечение биологией и работа с микроскопом. Удивительно, но сейчас наработки и идеи Чернихова реализуются в широком использовании лаконичных пиктографических логотипов.Или же связь его работ с видеогеймингом. Мы также покажем работы крупнейших современных архитекторов, таких как Заха Хадид, Фрэнк Ллойд Райт или бюро Херцог и де Мерон, которые отталкивались от идей Чернихова. На выставке мы сможем очень наглядно это продемонстрировать. Внук Якова (и тоже архитектор) Андрей Чернихов сделал специальную галерею-посвящение: он подобрал изображения зданий великих современных архитекторов, которые вдохновлялись идеями его деда.– Рисуется образ человека Возрождения.– Абсолютно! Он близок Пиранези или Леонардо. Наша задача – показать, что в каждую эпоху приходит гений, и никакой искусственный интеллект не заменит человека и его талант. Мы всегда стремимся делать многослойные выставки и здесь будем показывать многогранность личности Чернихова.Любые наши гаджеты и компьютеры – это плод деятельности людей, их интеллекта. И здесь будем стараться показать многогранную фигуру Якова Чернихова. Он был гениальным рисовальщиком, и то, что он делал столетие назад вручную, сегодня выполняет ИИ. Мы хотим донести до молодого поколения прежде всего то, что никакие технологии не могут заменить внутреннее развитие, способность фантазировать и выходить за существующие рамки.– Как вы собирали вашу выставку, из каких коллекций взяты работы?– Мы работаем с фондом имени Якова Чернихова, который возглавляет его внук Андрей Чернихов, конечно, с Музеем архитектуры имени Щусева. Часть работ берем из РГАЛИ (Российского государственного архива литературы и искусства – ред.), часть – из двух частных собраний. В структуре выставки мы не идем по биографическому сценарию, а обозначаем реперные точки его творчества и контекст, показываем то, что происходило в это время. А это период, когда конструктивизм сменился постконструктивизмом и потом – сталинским ампиром.Работы Якова Чернихова небольшие, поэтому с помощью современных мультимедиа мы покажем их так, чтобы зритель погрузился и почувствовал его архитектуру. Будет интерактив и даже возможность ощутить себя немного архитектором. Ну и часть работ мы воспроизводим в макетах – их будет порядка 30 на выставке.– Какие проекты Якова Чернихова были реализованы?– Их было немного. Это водонапорная башня завода "Красный гвоздильщик" в Санкт-Петербурге, которая недавно была отреставрирована, и НИУ ВШЭ летом 2025 года открыл там свою школу дизайна. И второй – Белорецкий металлургический комбинат, но это здание было утрачено.В 1930-ые годы он попал в опалу именно из-за того, что его сложная архитектура была мало практичной и сложно реализуемой. А сегодня как раз есть целая плеяда авторов, которые работают именно в этой стилистике.– Мы говорим о том, насколько он был удивительным архитектором, но сегодня его имя не очень широко известно. Почему так сложилось?­– Я не могу сказать, что Яков Чернихов был в опале, но то, что он делал, было несвоевременно, он опережал свое время. А это и есть свойство гения. Если бы это осталось на уровне архитектурных фантазий, то мы бы не делали выставку, а Чернихов не был бы популярен среди современных архитекторов.Параллельно с выставкой у нас будет большая программа, в рамках которой мы будем говорить об архитектуре авангарда и современной. Так мы познакомим посетителей с широтой влияния Якова Чернихова на мир искусства. Свободная фантазия архитектора и его невероятные идеи способны вдохновить любого человека взглянуть на повседневность с необычного, творческого ракурса.

