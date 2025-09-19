Рейтинг@Mail.ru
Общий объем спроса в рамках SPO ВТБ превысил 180 миллиардов рублей - РИА Новости, 19.09.2025
11:15 19.09.2025 (обновлено: 15:01 19.09.2025)
Общий объем спроса в рамках SPO ВТБ превысил 180 миллиардов рублей
ВТБ привлек 84,7 миллиарда рублей в рамках вторичного публичного размещения акций (SPO), заявил банк. РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. ВТБ привлек 84,7 миллиарда рублей в рамках вторичного публичного размещения акций (SPO), заявил банк. "ВТБ привлекает до 84,7 миллиарда рублей в рамках крупнейшего SPO с 2023 года", - говорится в сообщении. Два года назад биржевое размещение акций проводил этот же банк - тогда удалось привлечь 94 миллиарда рублей.Там добавили, что размещение проводилось параллельно с растущим интересом у инвесторов, о чем говорит общий объем спроса. Он превысил 180 миллиардов рублей.Интерес со стороны инвесторов превысил объем предложения уже в первый день предварительного сбора заявок. Кроме того, это размещение стало не только самым крупным на российском рынке акционерного капитала с 2023 года, но и крупнейшей сделкой в банковском секторе на рынках акционерного капитала в Европе за последние 12 месяцев, отмечает ВТБ.Набсовет ВТБ утвердил размещение до 1,264 миллиарда акций, что коррелирует с объемом привлекаемых средств в размере до 84,7 миллиарда рублей по цене размещения. При этом более 1,169 миллиарда акций будут размещены на бирже, а до 94, 833 акций - в порядке реализации преимущественного права. Их точное количество объявят после завершения периода оплаты. После SPO доля акций, находящихся в свободном обращении, превысит 49%, в то время как контролирующий пакет останется за государством, отметил банк.Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов назвал успешное размещение акций важным подтверждением доверия инвесторов к банку, его стратегии развития и роли в экономике. Полученные средства помогут ВТБ осуществлять стратегические инициативы и укреплять позиции. Банк рассматривает это размещение как шаг к созданию долгосрочных отношений как с розничными, так и с институциональными инвесторами.Полученные средства ВТБ планирует направить "на общие корпоративные цели". Размещение позволит повысить нормативы достаточности капитала как банка, так и группы, а также будет способствовать увеличению ликвидности акций ВТБ и созданию условий для повышения их значимости в биржевых индексах, говорится в сообщении. Розничные инвесторы активно участвовали в размещении, приобретя 41% объема в рамках SPO. Остальные акции, реализованные на бирже, были приобретены крупнейшими российскими институциональными инвесторами, включая пенсионные фонды и управляющие компании, уточнил банк.
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. ВТБ привлек 84,7 миллиарда рублей в рамках вторичного публичного размещения акций (SPO), заявил банк.
"ВТБ привлекает до 84,7 миллиарда рублей в рамках крупнейшего SPO с 2023 года", - говорится в сообщении. Два года назад биржевое размещение акций проводил этот же банк - тогда удалось привлечь 94 миллиарда рублей.
Там добавили, что размещение проводилось параллельно с растущим интересом у инвесторов, о чем говорит общий объем спроса. Он превысил 180 миллиардов рублей.
Интерес со стороны инвесторов превысил объем предложения уже в первый день предварительного сбора заявок. Кроме того, это размещение стало не только самым крупным на российском рынке акционерного капитала с 2023 года, но и крупнейшей сделкой в банковском секторе на рынках акционерного капитала в Европе за последние 12 месяцев, отмечает ВТБ.
Набсовет ВТБ утвердил размещение до 1,264 миллиарда акций, что коррелирует с объемом привлекаемых средств в размере до 84,7 миллиарда рублей по цене размещения. При этом более 1,169 миллиарда акций будут размещены на бирже, а до 94, 833 акций - в порядке реализации преимущественного права. Их точное количество объявят после завершения периода оплаты.
После SPO доля акций, находящихся в свободном обращении, превысит 49%, в то время как контролирующий пакет останется за государством, отметил банк.
Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов назвал успешное размещение акций важным подтверждением доверия инвесторов к банку, его стратегии развития и роли в экономике. Полученные средства помогут ВТБ осуществлять стратегические инициативы и укреплять позиции. Банк рассматривает это размещение как шаг к созданию долгосрочных отношений как с розничными, так и с институциональными инвесторами.
Полученные средства ВТБ планирует направить "на общие корпоративные цели". Размещение позволит повысить нормативы достаточности капитала как банка, так и группы, а также будет способствовать увеличению ликвидности акций ВТБ и созданию условий для повышения их значимости в биржевых индексах, говорится в сообщении.
Розничные инвесторы активно участвовали в размещении, приобретя 41% объема в рамках SPO. Остальные акции, реализованные на бирже, были приобретены крупнейшими российскими институциональными инвесторами, включая пенсионные фонды и управляющие компании, уточнил банк.
