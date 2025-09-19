https://ria.ru/20250919/vsu-2043006305.html
ВСУ замалчивают наступающую катастрофу, заявили в Раде
ВСУ замалчивают наступающую катастрофу, заявили в Раде
Руководство ВСУ замалчивает наступающую катастрофу для украинских войск в Купянске Харьковской области, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. РИА Новости, 19.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Руководство ВСУ замалчивает наступающую катастрофу для украинских войск в Купянске Харьковской области, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Минобороны РФ 3 сентября показало кадры, подтверждающие контроль российскими войсками над почти половиной территории города. "В Купянске назревает катастрофа, которую в течение года оттягивали, но сейчас умалчивают на уровнях принятия решений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Безуглой.
