ВСУ замалчивают наступающую катастрофу, заявили в Раде

Руководство ВСУ замалчивает наступающую катастрофу для украинских войск в Купянске Харьковской области, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Руководство ВСУ замалчивает наступающую катастрофу для украинских войск в Купянске Харьковской области, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Минобороны РФ 3 сентября показало кадры, подтверждающие контроль российскими войсками над почти половиной территории города. "В Купянске назревает катастрофа, которую в течение года оттягивали, но сейчас умалчивают на уровнях принятия решений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Безуглой.

