ВС России продолжили наступление на Красноармейском направлении

2025-09-19T14:43:00+03:00

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские войска после освобождения Муравки в ДНР продолжили наступление на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.Российские войска взяли под контроль населенный пункт Муравка в ДНР, следует из сводки министерства за неделю."В результате грамотно продуманных действий и слаженному взаимодействию расчётов БПЛА, артиллерийских и штурмовых подразделений соединения военнослужащие успешно освободили населенный пункт и продолжили наступление на данном направлении", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что подразделения ВСУ понесли значительные потери и покинули поле боя, спасаясь бегством.

