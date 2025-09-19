Рейтинг@Mail.ru
ВС России продолжили наступление на Красноармейском направлении - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 19.09.2025 (обновлено: 14:46 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/vsu-2042982687.html
ВС России продолжили наступление на Красноармейском направлении
ВС России продолжили наступление на Красноармейском направлении - РИА Новости, 19.09.2025
ВС России продолжили наступление на Красноармейском направлении
Российские войска после освобождения Муравки в ДНР продолжили наступление на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T14:43:00+03:00
2025-09-19T14:46:00+03:00
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034579870_0:0:2412:1357_1920x0_80_0_0_ca45036e107db3a16fd98ddd80f3fe09.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские войска после освобождения Муравки в ДНР продолжили наступление на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.Российские войска взяли под контроль населенный пункт Муравка в ДНР, следует из сводки министерства за неделю."В результате грамотно продуманных действий и слаженному взаимодействию расчётов БПЛА, артиллерийских и штурмовых подразделений соединения военнослужащие успешно освободили населенный пункт и продолжили наступление на данном направлении", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что подразделения ВСУ понесли значительные потери и покинули поле боя, спасаясь бегством.
https://ria.ru/20250919/svo-2042950409.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034579870_333:0:2412:1559_1920x0_80_0_0_cc9334fe744f98103f93af7231d6b398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВС России продолжили наступление на Красноармейском направлении

МО: ВС России продолжили наступление на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские войска после освобождения Муравки в ДНР продолжили наступление на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Муравка в ДНР, следует из сводки министерства за неделю.
"В результате грамотно продуманных действий и слаженному взаимодействию расчётов БПЛА, артиллерийских и штурмовых подразделений соединения военнослужащие успешно освободили населенный пункт и продолжили наступление на данном направлении", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что подразделения ВСУ понесли значительные потери и покинули поле боя, спасаясь бегством.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Вчера, 12:16
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала