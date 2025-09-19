https://ria.ru/20250919/vsu-2042982687.html
ВС России продолжили наступление на Красноармейском направлении
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские войска после освобождения Муравки в ДНР продолжили наступление на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.Российские войска взяли под контроль населенный пункт Муравка в ДНР, следует из сводки министерства за неделю."В результате грамотно продуманных действий и слаженному взаимодействию расчётов БПЛА, артиллерийских и штурмовых подразделений соединения военнослужащие успешно освободили населенный пункт и продолжили наступление на данном направлении", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что подразделения ВСУ понесли значительные потери и покинули поле боя, спасаясь бегством.
