ВСУ установили мины на деревьях в Серебрянском лесничестве - РИА Новости, 19.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:34 19.09.2025
ВСУ установили мины на деревьях в Серебрянском лесничестве
ВСУ установили мины на деревьях в Серебрянском лесничестве, чтобы к позициям не прошли с тыла, рассказал РИА Новости разведчик группировки "Запад" с позывным...
ЛУГАНСК, 19 сен – РИА Новости. ВСУ установили мины на деревьях в Серебрянском лесничестве, чтобы к позициям не прошли с тыла, рассказал РИА Новости разведчик группировки "Запад" с позывным "Ром". "Ром" показал корреспонденту РИА Новости типовой блиндаж ВСУ на первой линии обороны в Серебрянском лесничестве. Вокруг него на некотором удалении находилась колючая проволока в два ряда, а единственная тропинка к ней между деревьев была заминирована минами МОН-50, расположенных на уровне человеческой груди. "Чтобы наши бойцы к ним с тыла не зашли, вот через электродетонатор идет "полевка" в блиндаж. А там сидит наблюдатель и смотрит. Если увидят наших бойцов, у них уже будет преграда", - рассказал корреспонденту "Ром", показывая обезвреженную саперами мину МОН-50 на бывшей первой линии обороны в Серебрянском лесничестве. Ранее РИА Новости сообщали, что ВСУ имели три линии обороны в Серебрянском лесничестве: наиболее укрепленной была первая, вторая была резервной на случай прорыва, на третьей находились расчеты дронов и осуществлялся подвоз боеприпасов и провианта. В минувшую среду начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что ВС России вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества.
ВСУ установили мины на деревьях в Серебрянском лесничестве для обороны тыла

ЛУГАНСК, 19 сен – РИА Новости. ВСУ установили мины на деревьях в Серебрянском лесничестве, чтобы к позициям не прошли с тыла, рассказал РИА Новости разведчик группировки "Запад" с позывным "Ром".
"Ром" показал корреспонденту РИА Новости типовой блиндаж ВСУ на первой линии обороны в Серебрянском лесничестве. Вокруг него на некотором удалении находилась колючая проволока в два ряда, а единственная тропинка к ней между деревьев была заминирована минами МОН-50, расположенных на уровне человеческой груди.
"Чтобы наши бойцы к ним с тыла не зашли, вот через электродетонатор идет "полевка" в блиндаж. А там сидит наблюдатель и смотрит. Если увидят наших бойцов, у них уже будет преграда", - рассказал корреспонденту "Ром", показывая обезвреженную саперами мину МОН-50 на бывшей первой линии обороны в Серебрянском лесничестве.
Ранее РИА Новости сообщали, что ВСУ имели три линии обороны в Серебрянском лесничестве: наиболее укрепленной была первая, вторая была резервной на случай прорыва, на третьей находились расчеты дронов и осуществлялся подвоз боеприпасов и провианта.
В минувшую среду начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что ВС России вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества.
