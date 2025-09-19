Рейтинг@Mail.ru
Россия и Израиль на Генассамблее ООН не запланирована - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:11 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/vstrecha-2042870375.html
Россия и Израиль на Генассамблее ООН не запланирована
Россия и Израиль на Генассамблее ООН не запланирована - РИА Новости, 19.09.2025
Россия и Израиль на Генассамблее ООН не запланирована
Встреча между израильской и российской делегациями в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не запланирована, сообщил постпред Израиля в ООН... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T03:11:00+03:00
2025-09-19T03:11:00+03:00
в мире
израиль
россия
нью-йорк (город)
сергей лавров
биньямин нетаньяху
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100890/84/1008908430_0:430:2000:1555_1920x0_80_0_0_21b38111715e03435315e3e2ef18811d.jpg
ООН, 19 сен – РИА Новости. Встреча между израильской и российской делегациями в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не запланирована, сообщил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон. Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября. От Израиля ожидается премьер Биньямин Нетаньяху. Он должен выступить 26 числа. "Встреча не запланирована", – сказал Данон журналистам. Тем не менее, Данон отметил, что Израиль поддерживает дипломатические отношения с Россией. Он также подчеркнул значимость русской общины в Израиле, назвав ее "важной частью" израильского общества. Постпред при этом выразил недовольство позицией РФ в отношении Израиля в ООН, но добавил, что "мы продолжаем диалог". Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.
https://ria.ru/20250918/lavrov-2042711193.html
https://ria.ru/20250911/rossija-2041324491.html
израиль
россия
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100890/84/1008908430_0:96:2000:1596_1920x0_80_0_0_d4e89b7ee59eae1092348de99ed19eae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, нью-йорк (город), сергей лавров, биньямин нетаньяху, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Израиль, Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Россия и Израиль на Генассамблее ООН не запланирована

Постпред Данон заявил, что делегации России и Израиля не встретятся на ГА ООН

© AP Photo / Osamu HondaЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Osamu Honda
Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 19 сен – РИА Новости. Встреча между израильской и российской делегациями в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не запланирована, сообщил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон.
Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября. От Израиля ожидается премьер Биньямин Нетаньяху. Он должен выступить 26 числа.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Захарова рассказала о рабочем графике Лаврова на ГА ООН
18 сентября, 14:45
"Встреча не запланирована", – сказал Данон журналистам.
Тем не менее, Данон отметил, что Израиль поддерживает дипломатические отношения с Россией. Он также подчеркнул значимость русской общины в Израиле, назвав ее "важной частью" израильского общества. Постпред при этом выразил недовольство позицией РФ в отношении Израиля в ООН, но добавил, что "мы продолжаем диалог".
Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Россия призывает Израиль отказаться от агрессивных действий, заявил Небензя
11 сентября, 23:10
 
В миреИзраильРоссияНью-Йорк (город)Сергей ЛавровБиньямин НетаньяхуООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала