Россия и Израиль на Генассамблее ООН не запланирована

2025-09-19T03:11:00+03:00

ООН, 19 сен – РИА Новости. Встреча между израильской и российской делегациями в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не запланирована, сообщил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон. Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября. От Израиля ожидается премьер Биньямин Нетаньяху. Он должен выступить 26 числа. "Встреча не запланирована", – сказал Данон журналистам. Тем не менее, Данон отметил, что Израиль поддерживает дипломатические отношения с Россией. Он также подчеркнул значимость русской общины в Израиле, назвав ее "важной частью" израильского общества. Постпред при этом выразил недовольство позицией РФ в отношении Израиля в ООН, но добавил, что "мы продолжаем диалог". Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.

