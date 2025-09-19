Рейтинг@Mail.ru
Трое украинских боевиков получили сроки за вторжение в Курскую область
13:57 19.09.2025
Трое украинских боевиков получили сроки за вторжение в Курскую область
Трое украинских боевиков получили сроки за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 19.09.2025
Трое украинских боевиков получили сроки за вторжение в Курскую область
Трое украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 16 до 16,5 лет лишения свободы, сообщает Следственный комитет РФ. РИА Новости, 19.09.2025
происшествия
россия
курская область
суджанский район
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
ак-74
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Трое украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 16 до 16,5 лет лишения свободы, сообщает Следственный комитет РФ. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговоров военнослужащим 95 отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины солдатам Николаю Самсонову, Виктору Маните и Андрею Шевчуку... Приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы: Самсонову – 16 лет, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима; Маните – 16,5 лет, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима; Шевчуку – 16 лет, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Они признаны виновными в совершении теракта в Курской области. Установлено, что в феврале 2025 года Самсонов, Манита и Шевчук, вооруженные автоматами АК-74 и гранатами, совместно с сослуживцами пересекли госграницу РФ через контрольно-пропускной пункт "Суджа" в Суджанском районе Курской области. Действуя с целью запугивания местного населения, а также дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, они участвовали в вооруженном блокировании села Малая Локня Суджанского района. Первого марта 2025 года в ходе боевых действий Самсонов, Манита и Шевчук были задержаны военнослужащими ВС РФ и переданы следствию. Кроме того, как сообщается в Telegram-канале СК РФ, обвинительный приговор вынесен военнослужащему 78 отдельного штурмового полка вооруженных формирований Украины солдату Александру Симончуку, он приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Установлено, что 11 марта 2025 года Симончук, вооруженный автоматом М-4 и гранатами, на бронетранспортере VAB в составе подразделения в целях осуществления террористической деятельности незаконно пересек госграницу РФ и вторгся в Курскую область. По данным следствия, в соответствии с заранее определенным вышестоящим командованием порядком Симончук прибыл на отведенный ему участок местности вблизи села Свердликово Суджанского района и занял наблюдательно-огневую позицию с целью блокирования и удержания населенного пункта под вооруженным контролем. Через два дня в ходе боевых действий Симончук попал в плен.
россия
курская область
суджанский район
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Трое украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 16 до 16,5 лет лишения свободы, сообщает Следственный комитет РФ.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговоров военнослужащим 95 отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины солдатам Николаю Самсонову, Виктору Маните и Андрею Шевчуку... Приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы: Самсонову – 16 лет, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима; Маните – 16,5 лет, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима; Шевчуку – 16 лет, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Они признаны виновными в совершении теракта в Курской области.
Установлено, что в феврале 2025 года Самсонов, Манита и Шевчук, вооруженные автоматами АК-74 и гранатами, совместно с сослуживцами пересекли госграницу РФ через контрольно-пропускной пункт "Суджа" в Суджанском районе Курской области. Действуя с целью запугивания местного населения, а также дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, они участвовали в вооруженном блокировании села Малая Локня Суджанского района. Первого марта 2025 года в ходе боевых действий Самсонов, Манита и Шевчук были задержаны военнослужащими ВС РФ и переданы следствию.
Кроме того, как сообщается в Telegram-канале СК РФ, обвинительный приговор вынесен военнослужащему 78 отдельного штурмового полка вооруженных формирований Украины солдату Александру Симончуку, он приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.
Установлено, что 11 марта 2025 года Симончук, вооруженный автоматом М-4 и гранатами, на бронетранспортере VAB в составе подразделения в целях осуществления террористической деятельности незаконно пересек госграницу РФ и вторгся в Курскую область. По данным следствия, в соответствии с заранее определенным вышестоящим командованием порядком Симончук прибыл на отведенный ему участок местности вблизи села Свердликово Суджанского района и занял наблюдательно-огневую позицию с целью блокирования и удержания населенного пункта под вооруженным контролем. Через два дня в ходе боевых действий Симончук попал в плен.
