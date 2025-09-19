https://ria.ru/20250919/voennye-2042971690.html

Трое украинских боевиков получили сроки за вторжение в Курскую область

Трое украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 16 до 16,5 лет лишения свободы, сообщает Следственный комитет РФ. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T13:57:00+03:00

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Трое украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 16 до 16,5 лет лишения свободы, сообщает Следственный комитет РФ. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговоров военнослужащим 95 отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины солдатам Николаю Самсонову, Виктору Маните и Андрею Шевчуку... Приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы: Самсонову – 16 лет, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима; Маните – 16,5 лет, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима; Шевчуку – 16 лет, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Они признаны виновными в совершении теракта в Курской области. Установлено, что в феврале 2025 года Самсонов, Манита и Шевчук, вооруженные автоматами АК-74 и гранатами, совместно с сослуживцами пересекли госграницу РФ через контрольно-пропускной пункт "Суджа" в Суджанском районе Курской области. Действуя с целью запугивания местного населения, а также дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, они участвовали в вооруженном блокировании села Малая Локня Суджанского района. Первого марта 2025 года в ходе боевых действий Самсонов, Манита и Шевчук были задержаны военнослужащими ВС РФ и переданы следствию. Кроме того, как сообщается в Telegram-канале СК РФ, обвинительный приговор вынесен военнослужащему 78 отдельного штурмового полка вооруженных формирований Украины солдату Александру Симончуку, он приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Установлено, что 11 марта 2025 года Симончук, вооруженный автоматом М-4 и гранатами, на бронетранспортере VAB в составе подразделения в целях осуществления террористической деятельности незаконно пересек госграницу РФ и вторгся в Курскую область. По данным следствия, в соответствии с заранее определенным вышестоящим командованием порядком Симончук прибыл на отведенный ему участок местности вблизи села Свердликово Суджанского района и занял наблюдательно-огневую позицию с целью блокирования и удержания населенного пункта под вооруженным контролем. Через два дня в ходе боевых действий Симончук попал в плен.

