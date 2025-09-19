Рейтинг@Mail.ru
Участник "Интервидения" Ван Си рассказал о своей преданности музыке
14:27 19.09.2025
Участник "Интервидения" Ван Си рассказал о своей преданности музыке
Участник "Интервидения" Ван Си рассказал о своей преданности музыке
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Участник международного музыкального конкурса "Интервидение" из Китая Ван Си рассказал, что пока не планирует пробовать себя в других видах искусства, так как он предан музыке и гордится тем, что носит звание музыканта. "Для меня, конечно, музыкант - это очень дорогое звание. Все это время я не участвовал в других проектах, не выходил из музыкальной сферы. Я занимался только музыкой, очень уважаю это искусство и считаю, что если заниматься какой-то сферой, то нужно отдаваться ей полностью. Безусловно, есть моменты выгорания", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, не хотел бы он попробовать себя в других сферах искусства после участия в конкурсе "Интервидение". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Участник международного музыкального конкурса "Интервидение" из Китая Ван Си рассказал, что пока не планирует пробовать себя в других видах искусства, так как он предан музыке и гордится тем, что носит звание музыканта.
"Для меня, конечно, музыкант - это очень дорогое звание. Все это время я не участвовал в других проектах, не выходил из музыкальной сферы. Я занимался только музыкой, очень уважаю это искусство и считаю, что если заниматься какой-то сферой, то нужно отдаваться ей полностью. Безусловно, есть моменты выгорания", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, не хотел бы он попробовать себя в других сферах искусства после участия в конкурсе "Интервидение".
Shaman назвал свой порядковый номер на "Интервидении" счастливым
Вчера, 09:55
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
"Интервидение" будут освещать журналисты из 25 стран мира
Вчера, 12:08
 
