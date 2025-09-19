https://ria.ru/20250919/vidy-2042977793.html

Участник "Интервидения" Ван Си рассказал о своей преданности музыке

Участник "Интервидения" Ван Си рассказал о своей преданности музыке - РИА Новости, 19.09.2025

Участник "Интервидения" Ван Си рассказал о своей преданности музыке

Участник международного музыкального конкурса "Интервидение" из Китая Ван Си рассказал, что пока не планирует пробовать себя в других видах искусства, так как... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T14:27:00+03:00

2025-09-19T14:27:00+03:00

2025-09-19T15:47:00+03:00

россия

москва

китай

владимир путин

shaman (ярослав дронов)

игорь матвиенко

интервидение – 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041054993_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_7d22e960e970e10d7adcf2c4321b21b3.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Участник международного музыкального конкурса "Интервидение" из Китая Ван Си рассказал, что пока не планирует пробовать себя в других видах искусства, так как он предан музыке и гордится тем, что носит звание музыканта. "Для меня, конечно, музыкант - это очень дорогое звание. Все это время я не участвовал в других проектах, не выходил из музыкальной сферы. Я занимался только музыкой, очень уважаю это искусство и считаю, что если заниматься какой-то сферой, то нужно отдаваться ей полностью. Безусловно, есть моменты выгорания", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, не хотел бы он попробовать себя в других сферах искусства после участия в конкурсе "Интервидение". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250919/shaman-2042904423.html

https://ria.ru/20250919/intervidenie-2042947922.html

россия

москва

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, китай, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , игорь матвиенко, интервидение – 2025