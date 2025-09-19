Секретная служба США столкнулась с британскими поварами, пишет Daily Mail

https://ria.ru/20250919/velikobritaniya-2043002791.html

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Агенты Секретной службы США вступили в горячую словесную перепалку с британскими поварами в ходе визита президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Великобританию, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники. "Повара, которые работали над тем, чтобы подать три блюда без сучка, без задоринки, всё больше злились из-за того, что агенты Секретной службы постоянно проверяли всю еду и даже брали пробы", - пишет газета. В результате ситуация переросла в словесную перепалку на повышенных тонах, которая продлилась несколько минут, пишет издание. При этом, как отмечает газета, для гостей торжеств по случаю визита Трампа произошедшее на кухне осталось незамеченным. Трамп с 16 сентября находился в Великобритании с визитом, 17 сентября он был принят королем Карлом III в Виндзорском замке. Перед его приездом газета Politico со ссылкой на источники писала, что власти Великобритании рассчитывают использовать влияние короля в обсуждении вопроса украинского конфликта с Трампом.

