Рейтинг@Mail.ru
Секретная служба США столкнулась с британскими поварами, пишет Daily Mail - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/velikobritaniya-2043002791.html
Секретная служба США столкнулась с британскими поварами, пишет Daily Mail
Секретная служба США столкнулась с британскими поварами, пишет Daily Mail - РИА Новости, 19.09.2025
Секретная служба США столкнулась с британскими поварами, пишет Daily Mail
Агенты Секретной службы США вступили в горячую словесную перепалку с британскими поварами в ходе визита президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T15:46:00+03:00
2025-09-19T15:46:00+03:00
в мире
великобритания
сша
дональд трамп
карл iii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145346/54/1453465495_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_01b1e4e24041e2f035f6267d14772013.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Агенты Секретной службы США вступили в горячую словесную перепалку с британскими поварами в ходе визита президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Великобританию, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники. "Повара, которые работали над тем, чтобы подать три блюда без сучка, без задоринки, всё больше злились из-за того, что агенты Секретной службы постоянно проверяли всю еду и даже брали пробы", - пишет газета. В результате ситуация переросла в словесную перепалку на повышенных тонах, которая продлилась несколько минут, пишет издание. При этом, как отмечает газета, для гостей торжеств по случаю визита Трампа произошедшее на кухне осталось незамеченным. Трамп с 16 сентября находился в Великобритании с визитом, 17 сентября он был принят королем Карлом III в Виндзорском замке. Перед его приездом газета Politico со ссылкой на источники писала, что власти Великобритании рассчитывают использовать влияние короля в обсуждении вопроса украинского конфликта с Трампом.
https://ria.ru/20250919/tramp-2042908029.html
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145346/54/1453465495_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_e2821494bf73feb921a5a83274d5eada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, сша, дональд трамп, карл iii
В мире, Великобритания, США, Дональд Трамп, Карл III
Секретная служба США столкнулась с британскими поварами, пишет Daily Mail

Daily Mail: агенты Секретной службы США устроили перепалку с поварами в Британии

© Flickr / Edward KimmelАгент Секретной службы США
Агент Секретной службы США - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Flickr / Edward Kimmel
Агент Секретной службы США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Агенты Секретной службы США вступили в горячую словесную перепалку с британскими поварами в ходе визита президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Великобританию, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.
«
"Повара, которые работали над тем, чтобы подать три блюда без сучка, без задоринки, всё больше злились из-за того, что агенты Секретной службы постоянно проверяли всю еду и даже брали пробы", - пишет газета.
В результате ситуация переросла в словесную перепалку на повышенных тонах, которая продлилась несколько минут, пишет издание.
При этом, как отмечает газета, для гостей торжеств по случаю визита Трампа произошедшее на кухне осталось незамеченным.
Трамп с 16 сентября находился в Великобритании с визитом, 17 сентября он был принят королем Карлом III в Виндзорском замке. Перед его приездом газета Politico со ссылкой на источники писала, что власти Великобритании рассчитывают использовать влияние короля в обсуждении вопроса украинского конфликта с Трампом.
Король Карл III и принцесса Уэльская Кэтрин приветствуют президента США Дональда Трампа во время государственного банкета в Виндзорском замке - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
New York Times оценила прием, оказанный Трампу в Великобритании
Вчера, 10:10
 
В миреВеликобританияСШАДональд ТрампКарл III
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала