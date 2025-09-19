https://ria.ru/20250919/ukraina-2043011155.html
Кулеба вернулся на Украину, пишут СМИ
Кулеба вернулся на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2025
Кулеба вернулся на Украину, пишут СМИ
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба якобы вернулся в страну после сообщений о его бегстве за границу, утверждают в украинском издании Times of... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T16:19:00+03:00
2025-09-19T16:19:00+03:00
2025-09-19T16:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
дмитрий кулеба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827021241_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_fa1ab7c22fc28c81e05e4cfb962dba27.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба якобы вернулся в страну после сообщений о его бегстве за границу, утверждают в украинском издании Times of Ukraine, ссылаясь на собственные источники. "Дмитрий Кулеба вернулся на Украину. Экс-глава МИД сейчас находится в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В начале сентября итальянское издание Corriere della Sera заявляло, что Кулеба выехал в Польшу из-за закона, запрещающего бывшим дипломатам выезжать за границу. Ему якобы удалось пересечь границу до вступления в силу соответствующих изменений. Пресс-служба Кулебы тогда поспешила опровергнуть информацию о его бегстве из страны, отметив, что он выехал в командировку и должен вернуться. В пресс-службе Кулебы подтвердили, что 3 сентября правительство Украины приняло постановление о запрете на выезд бывшим дипломатам с рангом чрезвычайного и полномочного посла, но заверили, что экс-министр уехал в командировку до обнародования постановления.
https://ria.ru/20250919/zelenskiy-2043003249.html
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827021241_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_3ed60932c630e2293c7062787d52a314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, дмитрий кулеба
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Дмитрий Кулеба
Кулеба вернулся на Украину, пишут СМИ
Times of Ukraine: экс-глава МИД Кулеба вернулся на Украину