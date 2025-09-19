https://ria.ru/20250919/ukraina-2043011155.html

Кулеба вернулся на Украину, пишут СМИ

Кулеба вернулся на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2025

Кулеба вернулся на Украину, пишут СМИ

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба якобы вернулся в страну после сообщений о его бегстве за границу, утверждают в украинском издании Times of... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T16:19:00+03:00

2025-09-19T16:19:00+03:00

2025-09-19T16:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

дмитрий кулеба

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827021241_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_fa1ab7c22fc28c81e05e4cfb962dba27.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба якобы вернулся в страну после сообщений о его бегстве за границу, утверждают в украинском издании Times of Ukraine, ссылаясь на собственные источники. "Дмитрий Кулеба вернулся на Украину. Экс-глава МИД сейчас находится в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В начале сентября итальянское издание Corriere della Sera заявляло, что Кулеба выехал в Польшу из-за закона, запрещающего бывшим дипломатам выезжать за границу. Ему якобы удалось пересечь границу до вступления в силу соответствующих изменений. Пресс-служба Кулебы тогда поспешила опровергнуть информацию о его бегстве из страны, отметив, что он выехал в командировку и должен вернуться. В пресс-службе Кулебы подтвердили, что 3 сентября правительство Украины приняло постановление о запрете на выезд бывшим дипломатам с рангом чрезвычайного и полномочного посла, но заверили, что экс-министр уехал в командировку до обнародования постановления.

https://ria.ru/20250919/zelenskiy-2043003249.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, дмитрий кулеба