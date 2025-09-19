Рейтинг@Mail.ru
Кулеба вернулся на Украину, пишут СМИ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 19.09.2025 (обновлено: 16:32 19.09.2025)
Кулеба вернулся на Украину, пишут СМИ
Кулеба вернулся на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2025
Кулеба вернулся на Украину, пишут СМИ
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба якобы вернулся в страну после сообщений о его бегстве за границу, утверждают в украинском издании Times of... РИА Новости, 19.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
дмитрий кулеба
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба якобы вернулся в страну после сообщений о его бегстве за границу, утверждают в украинском издании Times of Ukraine, ссылаясь на собственные источники. "Дмитрий Кулеба вернулся на Украину. Экс-глава МИД сейчас находится в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В начале сентября итальянское издание Corriere della Sera заявляло, что Кулеба выехал в Польшу из-за закона, запрещающего бывшим дипломатам выезжать за границу. Ему якобы удалось пересечь границу до вступления в силу соответствующих изменений. Пресс-служба Кулебы тогда поспешила опровергнуть информацию о его бегстве из страны, отметив, что он выехал в командировку и должен вернуться. В пресс-службе Кулебы подтвердили, что 3 сентября правительство Украины приняло постановление о запрете на выезд бывшим дипломатам с рангом чрезвычайного и полномочного посла, но заверили, что экс-министр уехал в командировку до обнародования постановления.
в мире, украина, польша, дмитрий кулеба
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Дмитрий Кулеба
Кулеба вернулся на Украину, пишут СМИ

Times of Ukraine: экс-глава МИД Кулеба вернулся на Украину

© AP Photo / Valentyn OgirenkoЭкс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба якобы вернулся в страну после сообщений о его бегстве за границу, утверждают в украинском издании Times of Ukraine, ссылаясь на собственные источники.
"Дмитрий Кулеба вернулся на Украину. Экс-глава МИД сейчас находится в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В начале сентября итальянское издание Corriere della Sera заявляло, что Кулеба выехал в Польшу из-за закона, запрещающего бывшим дипломатам выезжать за границу. Ему якобы удалось пересечь границу до вступления в силу соответствующих изменений.
Пресс-служба Кулебы тогда поспешила опровергнуть информацию о его бегстве из страны, отметив, что он выехал в командировку и должен вернуться. В пресс-службе Кулебы подтвердили, что 3 сентября правительство Украины приняло постановление о запрете на выезд бывшим дипломатам с рангом чрезвычайного и полномочного посла, но заверили, что экс-министр уехал в командировку до обнародования постановления.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
"Лазейки для мошенников". На Украине пожаловались на решение Зеленского
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Дмитрий Кулеба
 
 
