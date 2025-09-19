https://ria.ru/20250919/ukraina-2043009822.html

На Украине задержали четверых человек, завербовавших 13 граждан Узбекистана

На Украине задержали четверых человек, завербовавших 13 граждан Узбекистана

специальная военная операция на украине

происшествия

узбекистан

киевская область

украина

в мире

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Прокуратура Киевской области сообщила в пятницу о задержании четверых человек, которые обманом завербовали на территорию Украины 13 граждан Узбекистана и удерживали их в нечеловеческих условиях с целью их дальнейшей трудовой эксплуатации. "Задержаны два гражданина Китайской Народной Республики, гражданин Узбекистана и украинка, которые организовали вербовку и перемещение 13 граждан Узбекистана с целью их дальнейшей трудовой эксплуатации. Подозреваемые путем принуждения и обмана привлекали социально незащищенных лиц, которые находились в уязвимом состоянии из-за отсутствия жилья, работы и сложных материальных условий. Пострадавших подыскивали за пределами Украины и перемещали на территорию Киевской области для использования в принудительном труде для получения прибыли", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры. По данным следствия, людей содержали в нечеловеческих условиях, ограничивали свободу передвижения, посещение уборной разрешалось только по установленному графику, за нарушение правил их штрафовали. Всем задержанным предъявлено обвинение "в особо тяжком преступлении и решается вопрос об избрании меры пресечения".

