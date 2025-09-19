Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали четверых человек, завербовавших 13 граждан Узбекистана - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/ukraina-2043009822.html
На Украине задержали четверых человек, завербовавших 13 граждан Узбекистана
На Украине задержали четверых человек, завербовавших 13 граждан Узбекистана - РИА Новости, 19.09.2025
На Украине задержали четверых человек, завербовавших 13 граждан Узбекистана
Прокуратура Киевской области сообщила в пятницу о задержании четверых человек, которые обманом завербовали на территорию Украины 13 граждан Узбекистана и... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T16:11:00+03:00
2025-09-19T16:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
узбекистан
киевская область
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146066/32/1460663220_0:6:3032:1712_1920x0_80_0_0_09bcfbd8c1682fbc0793aee8e632782f.jpg
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Прокуратура Киевской области сообщила в пятницу о задержании четверых человек, которые обманом завербовали на территорию Украины 13 граждан Узбекистана и удерживали их в нечеловеческих условиях с целью их дальнейшей трудовой эксплуатации. "Задержаны два гражданина Китайской Народной Республики, гражданин Узбекистана и украинка, которые организовали вербовку и перемещение 13 граждан Узбекистана с целью их дальнейшей трудовой эксплуатации. Подозреваемые путем принуждения и обмана привлекали социально незащищенных лиц, которые находились в уязвимом состоянии из-за отсутствия жилья, работы и сложных материальных условий. Пострадавших подыскивали за пределами Украины и перемещали на территорию Киевской области для использования в принудительном труде для получения прибыли", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры. По данным следствия, людей содержали в нечеловеческих условиях, ограничивали свободу передвижения, посещение уборной разрешалось только по установленному графику, за нарушение правил их штрафовали. Всем задержанным предъявлено обвинение "в особо тяжком преступлении и решается вопрос об избрании меры пресечения".
https://ria.ru/20250919/smi-2042890849.html
https://ria.ru/20250919/ukraina-2042971488.html
узбекистан
киевская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146066/32/1460663220_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e371190d589a512804f5e3427ab2906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, узбекистан, киевская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Узбекистан, Киевская область, Украина, В мире
На Украине задержали четверых человек, завербовавших 13 граждан Узбекистана

В Киевской области задержали четверых человек, завербовавших 13 узбекистанцев

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудник Украинской полиции
Сотрудник Украинской полиции - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудник Украинской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Прокуратура Киевской области сообщила в пятницу о задержании четверых человек, которые обманом завербовали на территорию Украины 13 граждан Узбекистана и удерживали их в нечеловеческих условиях с целью их дальнейшей трудовой эксплуатации.
"Задержаны два гражданина Китайской Народной Республики, гражданин Узбекистана и украинка, которые организовали вербовку и перемещение 13 граждан Узбекистана с целью их дальнейшей трудовой эксплуатации. Подозреваемые путем принуждения и обмана привлекали социально незащищенных лиц, которые находились в уязвимом состоянии из-за отсутствия жилья, работы и сложных материальных условий. Пострадавших подыскивали за пределами Украины и перемещали на территорию Киевской области для использования в принудительном труде для получения прибыли", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В Киеве повреждены троллейбусная сеть и телекоммуникации
Вчера, 09:03
По данным следствия, людей содержали в нечеловеческих условиях, ограничивали свободу передвижения, посещение уборной разрешалось только по установленному графику, за нарушение правил их штрафовали.
Всем задержанным предъявлено обвинение "в особо тяжком преступлении и решается вопрос об избрании меры пресечения".
Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
СМИ сообщили о возможном ужесточении мобилизации на Украине
Вчера, 13:56
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУзбекистанКиевская областьУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала