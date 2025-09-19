Украина на данный момент не ведет переговоры с Россией, заявил Умеров
Умеров: Украина не ведет переговоры с Россией о завершении конфликта
Рустем Умеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Украина на данный момент не ведет переговоров с Россией о завершении конфликта, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.
"На данный момент мы продолжаем гуманитарную часть (переговорного процесса - ред.), где мы освобождаем и обмениваем военнопленных. С другой стороны, как вы знаете, европейские лидеры вместе с президентом (Владимиром -ред.) Зеленским посетили Вашингтон, где были достигнуты договоренности о проведении трехсторонних и двусторонних встреч (руководства Украины, РФ и США) после визита в Вашингтон. На этом этапе мы ждем, когда пройдут трехсторонние и двусторонние встречи", - заявил Умеров в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос о ходе переговоров об урегулировании конфликта с РФ.
Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Он также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.