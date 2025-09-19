Рейтинг@Mail.ru
Минфин Украины планирует просить Раду увеличить военный бюджет - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/ukraina-2042929841.html
Минфин Украины планирует просить Раду увеличить военный бюджет
Минфин Украины планирует просить Раду увеличить военный бюджет - РИА Новости, 19.09.2025
Минфин Украины планирует просить Раду увеличить военный бюджет
Украина до конца этого года столкнется с нехваткой средств для стабильного обеспечения армии, в связи с чем министерство финансов планирует обратиться к... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T11:24:00+03:00
2025-09-19T11:24:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
верховная рада украины
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027373_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_e816dbf547577628d43625d0abbe5e92.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Украина до конца этого года столкнется с нехваткой средств для стабильного обеспечения армии, в связи с чем министерство финансов планирует обратиться к Верховной раде с просьбой увеличить военный бюджет на 300 миллиардов гривен (более 7 миллиардов долларов), сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. По словам Железняка, министр финансов Сергей Марченко, отвечая на его вопрос о бюджете на этот год, признал дефицит средств. В связи с чем правительство планирует обращаться за увеличением бюджета. "Правительство не заложило достаточно в этом году денег на армию и будет обращаться снова с изменением бюджета этого года. Речь идет о +300 миллиардах гривен (более 7,2 миллиарда долларов)", - написал Железняк в своем Telegram-канале. В понедельник украинский премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что кабмин Украины согласовал проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону около 2,8 триллионов гривен (примерно 68 миллиардов долларов), превышающими показатели этого года. Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
https://ria.ru/20250919/belgiya-2042927470.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027373_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_c197875245787888d4615c909afd36a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, мвф
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, МВФ
Минфин Украины планирует просить Раду увеличить военный бюджет

Железняк: Украина до конца года столкнется с дефицитом средств для армии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Украина до конца этого года столкнется с нехваткой средств для стабильного обеспечения армии, в связи с чем министерство финансов планирует обратиться к Верховной раде с просьбой увеличить военный бюджет на 300 миллиардов гривен (более 7 миллиардов долларов), сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.
По словам Железняка, министр финансов Сергей Марченко, отвечая на его вопрос о бюджете на этот год, признал дефицит средств. В связи с чем правительство планирует обращаться за увеличением бюджета.
"Правительство не заложило достаточно в этом году денег на армию и будет обращаться снова с изменением бюджета этого года. Речь идет о +300 миллиардах гривен (более 7,2 миллиарда долларов)", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
В понедельник украинский премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что кабмин Украины согласовал проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону около 2,8 триллионов гривен (примерно 68 миллиардов долларов), превышающими показатели этого года.
Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В Бельгии оценили идею ЕК создать "репарационный кредит" для Украины
Вчера, 11:14
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала