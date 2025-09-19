https://ria.ru/20250919/ukraina-2042929841.html

Минфин Украины планирует просить Раду увеличить военный бюджет

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Украина до конца этого года столкнется с нехваткой средств для стабильного обеспечения армии, в связи с чем министерство финансов планирует обратиться к Верховной раде с просьбой увеличить военный бюджет на 300 миллиардов гривен (более 7 миллиардов долларов), сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. По словам Железняка, министр финансов Сергей Марченко, отвечая на его вопрос о бюджете на этот год, признал дефицит средств. В связи с чем правительство планирует обращаться за увеличением бюджета. "Правительство не заложило достаточно в этом году денег на армию и будет обращаться снова с изменением бюджета этого года. Речь идет о +300 миллиардах гривен (более 7,2 миллиарда долларов)", - написал Железняк в своем Telegram-канале. В понедельник украинский премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что кабмин Украины согласовал проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону около 2,8 триллионов гривен (примерно 68 миллиардов долларов), превышающими показатели этого года. Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.

