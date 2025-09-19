https://ria.ru/20250919/ugroza-2042880158.html

Угроза цунами на Камчатке миновала после землетрясения в Тихом океане

Угроза цунами на Камчатке миновала после землетрясения в Тихом океане - РИА Новости, 19.09.2025

Угроза цунами на Камчатке миновала после землетрясения в Тихом океане

П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости. Угроза цунами для побережья Камчатского края полностью снята по данным оперативного мониторинга, сообщает главное... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T06:33:00+03:00

2025-09-19T06:33:00+03:00

2025-09-19T06:33:00+03:00

происшествия

камчатка

камчатский край

петропавловск-камчатский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996460802_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_a6bf0a299a7c36e2e684b41de00300e8.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости. Угроза цунами для побережья Камчатского края полностью снята по данным оперативного мониторинга, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю. "По информации Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, угроза цунами на Камчатке миновала", — говорится в релизе управления. Как уточнили в ведомстве, эвакуация населения не потребовалась. "В результате проведенного взаимодействия с ЕДДС Петропавловск-Камчатского городского округа, а также Усть-Камчатского и Алеутского округов, подхода волны к населенным пунктам не зафиксировано", — добавили в МЧС. Мощное землетрясение произошло в 6.58 (21.58 четверга мск) в Тихом океане на расстоянии 93 километра от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда подземных толчков составила 7,4, а глубина гипоцентра - 123 километра. В связи с землетрясением была объявлена угроза цунами по восточному побережью Камчатки. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.

https://ria.ru/20250825/effekt-2037432333.html

https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033327462.html

камчатка

камчатский край

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, камчатский край, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)