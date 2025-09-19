https://ria.ru/20250919/ugroza-2042880158.html
Угроза цунами на Камчатке миновала после землетрясения в Тихом океане
Угроза цунами на Камчатке миновала после землетрясения в Тихом океане - РИА Новости, 19.09.2025
Угроза цунами на Камчатке миновала после землетрясения в Тихом океане
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости. Угроза цунами для побережья Камчатского края полностью снята по данным оперативного мониторинга, сообщает главное... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T06:33:00+03:00
2025-09-19T06:33:00+03:00
2025-09-19T06:33:00+03:00
происшествия
камчатка
камчатский край
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996460802_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_a6bf0a299a7c36e2e684b41de00300e8.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости. Угроза цунами для побережья Камчатского края полностью снята по данным оперативного мониторинга, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю. "По информации Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, угроза цунами на Камчатке миновала", — говорится в релизе управления. Как уточнили в ведомстве, эвакуация населения не потребовалась. "В результате проведенного взаимодействия с ЕДДС Петропавловск-Камчатского городского округа, а также Усть-Камчатского и Алеутского округов, подхода волны к населенным пунктам не зафиксировано", — добавили в МЧС. Мощное землетрясение произошло в 6.58 (21.58 четверга мск) в Тихом океане на расстоянии 93 километра от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда подземных толчков составила 7,4, а глубина гипоцентра - 123 километра. В связи с землетрясением была объявлена угроза цунами по восточному побережью Камчатки. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
https://ria.ru/20250825/effekt-2037432333.html
https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033327462.html
камчатка
камчатский край
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996460802_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_956d6086a25d92a55adbaa562c7956a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, камчатский край, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Угроза цунами на Камчатке миновала после землетрясения в Тихом океане
Угроза цунами на Камчатке после землетрясения в Тихом океане миновала