06:33 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/ugroza-2042880158.html
Угроза цунами на Камчатке миновала после землетрясения в Тихом океане
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости. Угроза цунами для побережья Камчатского края полностью снята по данным оперативного мониторинга, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю. "По информации Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, угроза цунами на Камчатке миновала", — говорится в релизе управления. Как уточнили в ведомстве, эвакуация населения не потребовалась. "В результате проведенного взаимодействия с ЕДДС Петропавловск-Камчатского городского округа, а также Усть-Камчатского и Алеутского округов, подхода волны к населенным пунктам не зафиксировано", — добавили в МЧС. Мощное землетрясение произошло в 6.58 (21.58 четверга мск) в Тихом океане на расстоянии 93 километра от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда подземных толчков составила 7,4, а глубина гипоцентра - 123 километра. В связи с землетрясением была объявлена угроза цунами по восточному побережью Камчатки. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВолны на берегу Халактырского пляжа на полуострове Камчатка
Волны на берегу Халактырского пляжа на полуострове Камчатка. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости. Угроза цунами для побережья Камчатского края полностью снята по данным оперативного мониторинга, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.
"По информации Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, угроза цунами на Камчатке миновала", — говорится в релизе управления.
Как уточнили в ведомстве, эвакуация населения не потребовалась.
"В результате проведенного взаимодействия с ЕДДС Петропавловск-Камчатского городского округа, а также Усть-Камчатского и Алеутского округов, подхода волны к населенным пунктам не зафиксировано", — добавили в МЧС.
Мощное землетрясение произошло в 6.58 (21.58 четверга мск) в Тихом океане на расстоянии 93 километра от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда подземных толчков составила 7,4, а глубина гипоцентра - 123 километра. В связи с землетрясением была объявлена угроза цунами по восточному побережью Камчатки.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
