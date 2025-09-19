Рейтинг@Mail.ru
В Удмуртии открыли лабораторию гражданского производства - РИА Новости, 19.09.2025
Удмуртская республика
Удмуртская Республика
 
20:24 19.09.2025
В Удмуртии открыли лабораторию гражданского производства
В Удмуртии открыли лабораторию гражданского производства - РИА Новости, 19.09.2025
В Удмуртии открыли лабораторию гражданского производства
Лабораторию гражданского производства открыли в Удмуртии для предпринимателей, выполняющим государственный оборонный заказ, чтобы помочь им расширить линейку... РИА Новости, 19.09.2025
удмуртская республика
россия
владимир путин
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Россия, Владимир Путин, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии открыли лабораторию гражданского производства

Лабораторию гражданского производства для поддержки бизнеса открыли в Удмуртии

© РИА Новости / Григорий ГлуховЗдание Госсовета Удмуртии
Здание Госсовета Удмуртии - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Григорий Глухов
Здание Госсовета Удмуртии. Архивное фото
УФА, 19 сен - РИА Новости. Лабораторию гражданского производства открыли в Удмуртии для предпринимателей, выполняющим государственный оборонный заказ, чтобы помочь им расширить линейку продукции гражданского назначения, сообщает пресс-служба главы региона.
"В Удмуртии начала работу лаборатория гражданского производства. Она создана на базе регионального центра инжиниринга (РЦИ), который входит в состав корпорации развития Удмуртии и центра "Мой бизнес", - говорится в сообщении.
Главная задача лаборатории — помочь предприятиям, которые сегодня выполняют государственный оборонный заказ, расширить линейку продукции гражданского назначения. Это позволит компаниям снизить риски, диверсифицировать производство, уточняет пресс-служба.
"Наши малые и средние предприятия — важная часть кооперационных цепочек всей страны. Современный рынок все чаще требует высокой гибкости и специализации, которую способны обеспечить именно МСП. Это в полной мере касается выполнения гособоронзаказа и создания новой гражданской продукции, о наращивании объема которой сегодня говорит и президент страны Владимир Путин", - приводятся слова главы Удмуртии Александра Бречалова.
Развитие и расширение номенклатуры выпускаемой продукции - задача национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Сегодня в Удмуртии более 90 малых и средних предприятий участвуют в выполнении гособоронзаказа. Многие из них уже формируют кооперационные цепочки с компаниями, работающими в смежных сферах — от логистики и водоснабжения до оказания клининговых услуг, отметили в пресс-службе.
"Развитие гражданского производства становится важнейшей задачей для устойчивого роста бизнеса. Наша цель — помочь предприятиям максимально эффективно используя имеющиеся мощности и компетенции создавать новые продукты. В портфеле бизнес-проектов Корпорации развития есть 346 перспективных вариантов продукции гражданского назначения. Это открывает большие перспективы для выбора оптимального направления развития", - цитирует пресс-служба директора корпорации развития Удмуртии, руководителя центра "Мой бизнес" Эмиля Бикмеева.
Программа диверсификации бизнеса в рамках РЦИ включает три направления: развитие продукции двойного назначения, запуск новых продуктов на базе существующих мощностей, создание принципиально новых производств, ориентированных на мировой рынок. С лабораторией могут работать как малые и средние предприятия, так и крупные заводы и государственные корпорации, добавили в пресс-службе.
 
