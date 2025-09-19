https://ria.ru/20250919/udmurtiya-2043084615.html

В Удмуртии открыли лабораторию гражданского производства

УФА, 19 сен - РИА Новости. Лабораторию гражданского производства открыли в Удмуртии для предпринимателей, выполняющим государственный оборонный заказ, чтобы помочь им расширить линейку продукции гражданского назначения, сообщает пресс-служба главы региона. "В Удмуртии начала работу лаборатория гражданского производства. Она создана на базе регионального центра инжиниринга (РЦИ), который входит в состав корпорации развития Удмуртии и центра "Мой бизнес", - говорится в сообщении. Главная задача лаборатории — помочь предприятиям, которые сегодня выполняют государственный оборонный заказ, расширить линейку продукции гражданского назначения. Это позволит компаниям снизить риски, диверсифицировать производство, уточняет пресс-служба. "Наши малые и средние предприятия — важная часть кооперационных цепочек всей страны. Современный рынок все чаще требует высокой гибкости и специализации, которую способны обеспечить именно МСП. Это в полной мере касается выполнения гособоронзаказа и создания новой гражданской продукции, о наращивании объема которой сегодня говорит и президент страны Владимир Путин", - приводятся слова главы Удмуртии Александра Бречалова. Развитие и расширение номенклатуры выпускаемой продукции - задача национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Сегодня в Удмуртии более 90 малых и средних предприятий участвуют в выполнении гособоронзаказа. Многие из них уже формируют кооперационные цепочки с компаниями, работающими в смежных сферах — от логистики и водоснабжения до оказания клининговых услуг, отметили в пресс-службе. "Развитие гражданского производства становится важнейшей задачей для устойчивого роста бизнеса. Наша цель — помочь предприятиям максимально эффективно используя имеющиеся мощности и компетенции создавать новые продукты. В портфеле бизнес-проектов Корпорации развития есть 346 перспективных вариантов продукции гражданского назначения. Это открывает большие перспективы для выбора оптимального направления развития", - цитирует пресс-служба директора корпорации развития Удмуртии, руководителя центра "Мой бизнес" Эмиля Бикмеева. Программа диверсификации бизнеса в рамках РЦИ включает три направления: развитие продукции двойного назначения, запуск новых продуктов на базе существующих мощностей, создание принципиально новых производств, ориентированных на мировой рынок. С лабораторией могут работать как малые и средние предприятия, так и крупные заводы и государственные корпорации, добавили в пресс-службе.

