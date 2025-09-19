https://ria.ru/20250919/ucheniya-2042876839.html

АПЛ ТОФ выполнили стрельбы крылатыми ракетами по морской цели

АПЛ ТОФ выполнили стрельбы крылатыми ракетами по морской цели - РИА Новости, 19.09.2025

АПЛ ТОФ выполнили стрельбы крылатыми ракетами по морской цели

Атомные подводные лодки "Красноярск" и "Омск" в рамках командно-штабных учений Тихоокеанского флота успешно выполнили стрельбы крылатыми ракетами по морской... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T05:08:00+03:00

2025-09-19T05:08:00+03:00

2025-09-19T05:08:00+03:00

безопасность

охотское море

россия

тихий океан

тихоокеанский флот вмф россии

учения "запад-2025"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151738/31/1517383133_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d1e08b38994277f62e3c3a9edbc006f2.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Атомные подводные лодки "Красноярск" и "Омск" в рамках командно-штабных учений Тихоокеанского флота успешно выполнили стрельбы крылатыми ракетами по морской цели в акватории Охотского моря, сообщила пресс-служба ТОФ. "Многоцелевые атомные подводные лодки "Красноярск" и "Омск" Тихоокеанского флота выполнили ракетную стрельбу крылатыми ракетами "Оникс" и "Гранит" соответственно. Стрельба крылатыми ракетами велась из акватории Охотского моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении свыше 250 километров. По данным объективного контроля, все три ракеты поразили мишень прямыми попаданиями", - говорится в сообщении. Боевые упражнения выполнялись в рамках командно-штабных учений с Объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана и побережья Камчатки и Чукотки, а также островной зоны. К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Тихоокеанского флота. Командно-штабные учения ТОФ проводятся в соответствии с планом подготовки Военно-морского флота РФ и являлись итоговым мероприятием боевой подготовки в летнем периоде обучения. К ним привлекаются свыше 10 кораблей и катеров, самолеты и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота, несколько атомных подводных лодок, а также боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион".

https://ria.ru/20250913/flot-2041636729.html

https://ria.ru/20250630/flot-2026198005.html

охотское море

россия

тихий океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, охотское море, россия, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, учения "запад-2025"