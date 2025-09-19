АПЛ ТОФ выполнили стрельбы крылатыми ракетами по морской цели
АПЛ "Красноярск" и "Омск" на учениях провели стрельбы крылатыми ракетами
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Атомные подводные лодки "Красноярск" и "Омск" в рамках командно-штабных учений Тихоокеанского флота успешно выполнили стрельбы крылатыми ракетами по морской цели в акватории Охотского моря, сообщила пресс-служба ТОФ.
"Многоцелевые атомные подводные лодки "Красноярск" и "Омск" Тихоокеанского флота выполнили ракетную стрельбу крылатыми ракетами "Оникс" и "Гранит" соответственно. Стрельба крылатыми ракетами велась из акватории Охотского моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении свыше 250 километров. По данным объективного контроля, все три ракеты поразили мишень прямыми попаданиями", - говорится в сообщении.
Боевые упражнения выполнялись в рамках командно-штабных учений с Объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана и побережья Камчатки и Чукотки, а также островной зоны. К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Тихоокеанского флота.
Командно-штабные учения ТОФ проводятся в соответствии с планом подготовки Военно-морского флота РФ и являлись итоговым мероприятием боевой подготовки в летнем периоде обучения. К ним привлекаются свыше 10 кораблей и катеров, самолеты и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота, несколько атомных подводных лодок, а также боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион".