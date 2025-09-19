https://ria.ru/20250919/turtsiya-2043036543.html
Эрдоган обвинил оппозицию в попытках дестабилизировать Турцию
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
озгюр озель
АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Оппозиция пытается создать кризисную ситуацию и дестабилизировать Турцию, она делает все возможное, чтобы подорвать доверие к государственным институтам и национальной экономике, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В марте лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель призвал к бойкоту ряда отечественных брендов, что вызвало резкую реакцию правительства. В сентябре Эрдоган на фоне стычек между оппозиционерами и полицией в ходе протестов, связанных с увольнением руководителей отделений СНР, заявлял, что оппозиция страны находится в "состоянии запустения" и "борьбе за кресло". "Основная оппозиция (СНР – ред.) в течение последних шести месяцев прилагает все усилия, чтобы разрушить атмосферу стабильности и доверия, которую наша страна с трудом создавала на протяжении последних 23 лет. Оппозиция призвала к бойкоту и нацелилась на национальные бренды", – заявил Эрдоган на церемонии презентации стратегии сотрудничества и плана действий Турции на 2025–2029 годы. По мнению турецкого лидера, оппозиция находится в состоянии хаоса, беспорядка и кризиса. "До сих пор они (оппозиция - ред.) испробовали все возможные методы, но не добились успеха. Им не удалось заставить народ платить за их личные амбиции, и в будущем они не смогут нанести ущерб нашей стране и экономике", – добавил Эрдоган. Озель в июле призвал власти провести досрочные выборы в ноябре 2025 года. Эрдоган, комментируя эти призывы, заявил, что выборы пройдут в 2028 году, другой повестки нет. Старший советник президента Турции, заместитель председателя совета по правовой политике при президенте Мехмет Учум допустил вероятность досрочных президентских выборов в Турции в последнем квартале 2027 - начале 2028 годов при решении парламента. Министр юстиции Йылмаз Тунч в мае заявил, что Эрдоган может пойти на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для их объявления необходимы голоса 360 депутатов, у СНР на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315. В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.
турция
