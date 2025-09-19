Рейтинг@Mail.ru
Лесной пожар в Аланье подбирается к побережью
14:30 19.09.2025
Лесной пожар в Аланье подбирается к побережью
Лесной пожар в Аланье подбирается к побережью
Жители уже 150 домов эвакуированы в турецкой провинции Анталья из-за лесного пожара, огонь подбирается к побережью, сообщили местные власти. РИА Новости, 19.09.2025
в мире
аланья (город)
анталья (провинция)
мугла (провинция)
турция
СТАМБУЛ, 19 сен - РИА Новости. Жители уже 150 домов эвакуированы в турецкой провинции Анталья из-за лесного пожара, огонь подбирается к побережью, сообщили местные власти. Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди возле курорта Аланья в ночь на пятницу, в данном районе эвакуированы жители 100 домов. &quot;Огонь разрастается, в зоне риска жилые дома. В районе Каргыджак мы эвакуировали жителей около 50 вилл&quot;, - цитирует газета Milliyet представителя местной власти в районе Муаммера Асылтюрка.Огнем охвачены теперь пять районов - Алиэфенди, Испатлы, Коджаогланлы, Исхаклы и Каргыджак. "Отдыхающие в отелях туристы наблюдают за тем, как вертолеты тушат пожар", - пишет издание. Мэр Аланьи Шакир Озтюрк ранее сообщил, что пострадавших в результате пожара нет. По данным Генерального управления лесного хозяйства, лесные пожары разгорелись также в провинциях Мугла и Айдын. В общей сложности в тушении пожаров задействованы 14 самолетов, 20 вертолетов и более 800 человек.
Лесной пожар в Аланье подбирается к побережью

Лесной пожар в Аланье подбирается к побережью, эвакуированы 150 домов

СТАМБУЛ, 19 сен - РИА Новости. Жители уже 150 домов эвакуированы в турецкой провинции Анталья из-за лесного пожара, огонь подбирается к побережью, сообщили местные власти.
Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди возле курорта Аланья в ночь на пятницу, в данном районе эвакуированы жители 100 домов.
"Огонь разрастается, в зоне риска жилые дома. В районе Каргыджак мы эвакуировали жителей около 50 вилл", - цитирует газета Milliyet представителя местной власти в районе Муаммера Асылтюрка.

Огнем охвачены теперь пять районов - Алиэфенди, Испатлы, Коджаогланлы, Исхаклы и Каргыджак.
"Отдыхающие в отелях туристы наблюдают за тем, как вертолеты тушат пожар", - пишет издание.
Мэр Аланьи Шакир Озтюрк ранее сообщил, что пострадавших в результате пожара нет.
По данным Генерального управления лесного хозяйства, лесные пожары разгорелись также в провинциях Мугла и Айдын. В общей сложности в тушении пожаров задействованы 14 самолетов, 20 вертолетов и более 800 человек.
