Лесной пожар в Аланье подбирается к побережью

Жители уже 150 домов эвакуированы в турецкой провинции Анталья из-за лесного пожара, огонь подбирается к побережью, сообщили местные власти. РИА Новости, 19.09.2025

СТАМБУЛ, 19 сен - РИА Новости. Жители уже 150 домов эвакуированы в турецкой провинции Анталья из-за лесного пожара, огонь подбирается к побережью, сообщили местные власти. Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди возле курорта Аланья в ночь на пятницу, в данном районе эвакуированы жители 100 домов. "Огонь разрастается, в зоне риска жилые дома. В районе Каргыджак мы эвакуировали жителей около 50 вилл", - цитирует газета Milliyet представителя местной власти в районе Муаммера Асылтюрка.Огнем охвачены теперь пять районов - Алиэфенди, Испатлы, Коджаогланлы, Исхаклы и Каргыджак. "Отдыхающие в отелях туристы наблюдают за тем, как вертолеты тушат пожар", - пишет издание. Мэр Аланьи Шакир Озтюрк ранее сообщил, что пострадавших в результате пожара нет. По данным Генерального управления лесного хозяйства, лесные пожары разгорелись также в провинциях Мугла и Айдын. В общей сложности в тушении пожаров задействованы 14 самолетов, 20 вертолетов и более 800 человек.

