Си Цзиньпин призвал дорожить миром и помнить историю
Си Цзиньпин призвал дорожить миром и помнить историю
2025-09-19T18:21:00+03:00
2025-09-19T18:21:00+03:00
2025-09-19T19:15:00+03:00
ПЕКИН, 19 сен – РИА Новости. Народ Китая никогда не забудет поддержку США и других союзников в борьбе с японской агрессией, нужно дорожить миром и помнить историю, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом."Китайский народ не забудет ценную помощь в годы войны сопротивления Японии, которую ему оказали США и другие страны антифашистской коалиции. Мы должны чтить павших героев и на основе исторической памяти ценить мир и строить будущее", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.Он подчеркнул, что "Китай и США были союзниками, сражавшимися бок о бок во Второй мировой войне"."Недавно Китай провел торжественные мероприятия по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Всемирной антифашистской войне, на которые были приглашены потомки пилотов американской эскадрильи "Летающие тигры", чтобы посмотреть военный парад с трибуны на площади Тяньаньмэнь", - добавил Си Цзиньпин.
