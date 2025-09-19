https://ria.ru/20250919/tszinpin-2043058258.html

Си Цзиньпин призвал дорожить миром и помнить историю

Си Цзиньпин призвал дорожить миром и помнить историю - РИА Новости, 19.09.2025

Си Цзиньпин призвал дорожить миром и помнить историю

Народ Китая никогда не забудет поддержку США и других союзников в борьбе с японской агрессией, нужно дорожить миром и помнить историю, заявил в пятницу... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T18:21:00+03:00

2025-09-19T18:21:00+03:00

2025-09-19T19:15:00+03:00

в мире

китай

сша

япония

си цзиньпин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771241240_0:0:2755:1551_1920x0_80_0_0_5a4c2c75311e34f7669e8793389622e3.jpg

ПЕКИН, 19 сен – РИА Новости. Народ Китая никогда не забудет поддержку США и других союзников в борьбе с японской агрессией, нужно дорожить миром и помнить историю, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом."Китайский народ не забудет ценную помощь в годы войны сопротивления Японии, которую ему оказали США и другие страны антифашистской коалиции. Мы должны чтить павших героев и на основе исторической памяти ценить мир и строить будущее", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.Он подчеркнул, что "Китай и США были союзниками, сражавшимися бок о бок во Второй мировой войне"."Недавно Китай провел торжественные мероприятия по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Всемирной антифашистской войне, на которые были приглашены потомки пилотов американской эскадрильи "Летающие тигры", чтобы посмотреть военный парад с трибуны на площади Тяньаньмэнь", - добавил Си Цзиньпин.

https://ria.ru/20250919/tszinpin-2043062898.html

https://ria.ru/20250919/tramp-2043051643.html

китай

сша

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, япония, си цзиньпин, дональд трамп