Цифровизация системы поддержки экспорта повысила доступность госпомощи

2025-09-19T10:27:00+03:00

экономика

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Цифровой реинжиниринг экспорта России многократно повысил эффективность и доступность господдержки, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) Вероника Никишина на панельной сессии "Поддержка. Цифра. Доступность", состоявшейся в рамках X Московского финансового форума.По ее словам, РЭЦ успешно реализует стратегическую программу цифровой трансформации системы поддержки несырьевого неэнергетического экспорта.Акцент на создании принципиально новых цифровых процессов, а не просто возможности подать заявку на получение услуги в электронном виде с сохранением обработки в ручном режиме, по ее словам, уже привел к значительному росту эффективности, сокращению издержек и повышению доступности услуг для отечественных компаний, ориентированных на внешние рынки. Ключевая задача - не просто перевести существующие услуги в электронную форму, а провести их полный реинжиниринг."Цифровизация радикально сократила время и операционные издержки экспортеров. Если ранее подготовка заявки на господдержку, например, субсидии на транспортировку занимала до месяца и требовала предоставления множества бумажных документов, то теперь через сервисы платформы "Мой экспорт" этот процесс занимает 20-30 минут", - отметила глава РЭЦ.Автоматическая проверка предоставленных сведений через Систему межведомственного электронного взаимодействия позволяет минимизировать риски ошибок и отклонения заявок из-за некорректных данных."По информации от наших клиентов, после перехода в цифру весь процесс подготовки и создания заявки теперь требует лишь одного сотрудника - ранее этим мог заниматься целый отдел", - отметила Никишина, подчеркнув также возможность подписания и регистрации заявки удаленно, без привязки к часовым поясам.Она также уточнила, что единое пространство межведомственного информационного взаимодействия повысило прозрачность процессов, делая статус рассмотрения заявок доступным в личном кабинете. Также внедряются процедуры цифрового финансового контроля, когда проверяющим органам предоставляется онлайн доступ ко всем документам и сведениям, связанным с предоставлением меры поддержки. Это существенно сокращает административную нагрузку на компании и проверяющие органы по сравнению со стандартными процедурами "бумажных" проверок.МФФ - это площадка для профессиональной дискуссии, сфокусированной на вопросах экономической политики и долгосрочной устойчивости финансовой системы страны. Главная тема форума в этом году - "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители органов власти федерального и регионального уровня, владельцы и топ-менеджеры крупных бизнесов, политики, общественные деятели, а также ведущие эксперты в сфере экономики и финансов. Организаторами выступают Минфин России и правительство Москвы.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

