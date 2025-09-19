Майдановича назначили новым гендиректором Космодромов России

https://ria.ru/20250919/tsenki-2043100812.html

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Новым руководителем Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, Космодромы России) назначен Олег Майданович, сообщил "Роскосмос". "Генеральным директором АО "ЦЭНКИ" назначен Олег Владимирович Майданович", - говорится в сообщении. Отмечается, что Майданович окончил Ростовское высшее командно-инженерное училище ракетных войск имени Главного маршала артиллерии Неделина, Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Он проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации на основных командных должностях на космодромах Байконур и Плесецк. С 2011 по 2016 год был Командующим войсками космического командования. "Майданович принимал непосредственное участие в подготовке и проведении пусков ракет-носителей космического назначения с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный", - рассказали в госкорпорации. За выдающиеся заслуги в освоении космоса Майданович награждён орденом "За военные заслуги" и орденом "Почета", медалями СССР и Российской Федерации, знаками отличия Министерства обороны Российской Федерации и Госкорпорации "Роскосмос". В ЦЭНКИ новый руководитель работает с 2016 года, а с 2019 года занимал должность первого заместителя генерального директора предприятия.

