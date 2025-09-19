Рейтинг@Mail.ru
Майдановича назначили новым гендиректором Космодромов России - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 19.09.2025 (обновлено: 22:46 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/tsenki-2043100812.html
Майдановича назначили новым гендиректором Космодромов России
Майдановича назначили новым гендиректором Космодромов России - РИА Новости, 19.09.2025
Майдановича назначили новым гендиректором Космодромов России
Новым руководителем Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, Космодромы России) назначен Олег Майданович, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T22:45:00+03:00
2025-09-19T22:46:00+03:00
байконур (город)
плесецк
ссср
цэнки
роскосмос
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148463/23/1484632311_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a08307992c7478f8c7bf179bda749d60.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Новым руководителем Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, Космодромы России) назначен Олег Майданович, сообщил "Роскосмос". "Генеральным директором АО "ЦЭНКИ" назначен Олег Владимирович Майданович", - говорится в сообщении. Отмечается, что Майданович окончил Ростовское высшее командно-инженерное училище ракетных войск имени Главного маршала артиллерии Неделина, Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Он проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации на основных командных должностях на космодромах Байконур и Плесецк. С 2011 по 2016 год был Командующим войсками космического командования. "Майданович принимал непосредственное участие в подготовке и проведении пусков ракет-носителей космического назначения с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный", - рассказали в госкорпорации. За выдающиеся заслуги в освоении космоса Майданович награждён орденом "За военные заслуги" и орденом "Почета", медалями СССР и Российской Федерации, знаками отличия Министерства обороны Российской Федерации и Госкорпорации "Роскосмос". В ЦЭНКИ новый руководитель работает с 2016 года, а с 2019 года занимал должность первого заместителя генерального директора предприятия.
https://ria.ru/20250916/sputnik-2042227258.html
https://realty.ria.ru/20250909/roskosmos-2040462046.html
байконур (город)
плесецк
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148463/23/1484632311_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_679c223af3e855395c46661f76992e27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
байконур (город), плесецк, ссср, цэнки, роскосмос, вооруженные силы рф, россия
Байконур (город), Плесецк, СССР, ЦЭНКИ, Роскосмос, Вооруженные силы РФ, Россия
Майдановича назначили новым гендиректором Космодромов России

Роскосмос сообщил о назначении Олега Майдановича новым руководителем ЦЭНКИ

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в медиабанк
Логотип госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Новым руководителем Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, Космодромы России) назначен Олег Майданович, сообщил "Роскосмос".
"Генеральным директором АО "ЦЭНКИ" назначен Олег Владимирович Майданович", - говорится в сообщении.
Запуск ракеты-носителя Союз-2-1б с космическим аппаратом Бион-М с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В Роскосмосе рассказали, когда ожидается возвращение спутника с мышами
16 сентября, 14:35
Отмечается, что Майданович окончил Ростовское высшее командно-инженерное училище ракетных войск имени Главного маршала артиллерии Неделина, Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
Он проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации на основных командных должностях на космодромах Байконур и Плесецк. С 2011 по 2016 год был Командующим войсками космического командования.
"Майданович принимал непосредственное участие в подготовке и проведении пусков ракет-носителей космического назначения с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный", - рассказали в госкорпорации.
За выдающиеся заслуги в освоении космоса Майданович награждён орденом "За военные заслуги" и орденом "Почета", медалями СССР и Российской Федерации, знаками отличия Министерства обороны Российской Федерации и Госкорпорации "Роскосмос".
В ЦЭНКИ новый руководитель работает с 2016 года, а с 2019 года занимал должность первого заместителя генерального директора предприятия.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Переезд "Роскосмоса" в Национальный космический центр начнется в 2025 году
9 сентября, 03:00
 
Байконур (город)ПлесецкСССРЦЭНКИРоскосмосВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала