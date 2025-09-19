Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила о ликвидации двух командиров "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 19.09.2025
23:09 19.09.2025
ЦАХАЛ заявила о ликвидации двух командиров "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ заявила о ликвидации двух командиров "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 19.09.2025
ЦАХАЛ заявила о ликвидации двух командиров "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала двух командиров шиитского ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана в пятницу, сообщила пресс-служба армии.
в мире
ливан
израиль
хезболла
оон
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала двух командиров шиитского ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана в пятницу, сообщила пресс-служба армии. "Ранее сегодня (в пятницу - ред.) ЦАХАЛ нанес удар и уничтожил террориста Аммара Хаеля Кутабани, командира... организации "Хезболлах", на юге Ливана... В результате другого удара ранее сегодня (в пятницу) в районе (муниципалитета - ред.) Тибнин на юге Ливана был ликвидирован террорист из (спецподразделения - ред.) "Радван" "Хезболлах"", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, оба командира предпринимали попытку восстановить объекты инфраструктуры "Хезболлах". ЦАХАЛ также заявил, что нанес вечером в пятницу удар по судну, которое, как утверждается в сообщении, использовалось для сбора разведывательных данных о служащих израильской армии. Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701. Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.
ливан
израиль
в мире, ливан, израиль, хезболла, оон
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ООН
ЦАХАЛ заявила о ликвидации двух командиров "Хезболлы" в Ливане

Армия Израиля заявила о ликвидации двух командиров "Хезболлы" на юге Ливана

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала двух командиров шиитского ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана в пятницу, сообщила пресс-служба армии.
"Ранее сегодня (в пятницу - ред.) ЦАХАЛ нанес удар и уничтожил террориста Аммара Хаеля Кутабани, командира... организации "Хезболлах", на юге Ливана... В результате другого удара ранее сегодня (в пятницу) в районе (муниципалитета - ред.) Тибнин на юге Ливана был ликвидирован террорист из (спецподразделения - ред.) "Радван" "Хезболлах"", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, оба командира предпринимали попытку восстановить объекты инфраструктуры "Хезболлах".
ЦАХАЛ также заявил, что нанес вечером в пятницу удар по судну, которое, как утверждается в сообщении, использовалось для сбора разведывательных данных о служащих израильской армии.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.
