Трамп заявил, что провел очень продуктивный разговор с Си Цзиньпином
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "очень продуктивный" разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, стороны "добились прогресса" по многим важным вопросам."Только что завершил очень продуктивный разговора с председателем КНР", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Он отметил, что лидеры добили прогресса по многим вопросам, в том числе торговле, урегулированию на Украине и одобрению сделки по TikTok.
