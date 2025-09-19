Рейтинг@Mail.ru
Таджикистан и Белоруссия подписали 10 документов по торговле - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 19.09.2025 (обновлено: 18:07 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/torgovlya-2043051193.html
Таджикистан и Белоруссия подписали 10 документов по торговле
Таджикистан и Белоруссия подписали 10 документов по торговле - РИА Новости, 19.09.2025
Таджикистан и Белоруссия подписали 10 документов по торговле
Таджикистан и Белоруссия подписали 10 документов по торгово-экономическому сотрудничеству в ходе заседания межправкомиссии, состоявшейся в Душанбе, передает... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T18:02:00+03:00
2025-09-19T18:07:00+03:00
в мире
таджикистан
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2010968672_0:0:1345:757_1920x0_80_0_0_255ff0c4e1643aee1b5fcdbc36170235.jpg
ДУШАНБЕ, 19 сен – РИА Новости. Таджикистан и Белоруссия подписали 10 документов по торгово-экономическому сотрудничеству в ходе заседания межправкомиссии, состоявшейся в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости. В частности, Слуцкий сахарорафинадный комбинат будет поставлять сахар для ЗАО "Оби зулол", Белорусская госассоциация животноводства" и ООО "Бобои Шарифбек" заключили соглашение о поставке белорусского племенного скота в Таджикистан. Кроме того, белорусские предприятия будут поставлять в Таджикистан сухое молоко и сыворотку. Заключено также коммерческое соглашение между Глубокским молочноконсервным комбинатом и Агентством по обеспечению специальным имуществом при правительстве Таджикистана на ввоз и вывоз пищевой продукции. На заседании было отмечено, что сотрудничество регионов Таджикистана и Белоруссии стало основополагающей платформой партнёрства и надёжного союза двух стран, углубления производственных и научно-технических связей, дальнейшего расширения интеграционных процессов на основе требований интересов народов двух государств. "Сегодня Таджикистан стремится создать широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества", - сказал на заседании министр сельского хозяйства Таджикистана Курбон Хокимзода. По его словам, правительство Таджикистана принимает постоянные меры по предотвращению воздействия потенциальных рисков на национальную экономику, по развитию "зелёной" экономики, цифровизации государственных услуг и широкому стимулированию использования безналичных платежей. "Наша страна уверенно движется к цифровой трансформации национальной экономики, что способствует большей прозрачности финансово-экономических отношений", — добавил Хокимзода. Он также сообщил, что за первое полугодие 2025 года из Белоруссии завезено 1056 голов крупного рогатого скота, что на 42 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. На заседании были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сферах сельского хозяйства, продовольствия и подготовки кадров для агропромышленного комплекса, промышленной кооперации и других направлениях. Также, участники обсудили подготовку кадров для агропромышленного комплекса, промышленной кооперации и других направлений.
https://ria.ru/20250918/torgovlya-2042670195.html
https://ria.ru/20250919/lukashenko-2042966841.html
https://ria.ru/20250909/putin-2040593790.html
таджикистан
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2010968672_75:0:1270:896_1920x0_80_0_0_6c767f9592a6d06e9ac72f76d1c3602d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таджикистан, белоруссия
В мире, Таджикистан, Белоруссия
Таджикистан и Белоруссия подписали 10 документов по торговле

Таджикистан и Белоруссия подписали 10 документов по торговому сотрудничеству

© Sputnik / Амир ИсаевДушанбе, Таджикистан
Душанбе, Таджикистан - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Sputnik / Амир Исаев
Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 19 сен – РИА Новости. Таджикистан и Белоруссия подписали 10 документов по торгово-экономическому сотрудничеству в ходе заседания межправкомиссии, состоявшейся в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, Слуцкий сахарорафинадный комбинат будет поставлять сахар для ЗАО "Оби зулол", Белорусская госассоциация животноводства" и ООО "Бобои Шарифбек" заключили соглашение о поставке белорусского племенного скота в Таджикистан. Кроме того, белорусские предприятия будут поставлять в Таджикистан сухое молоко и сыворотку. Заключено также коммерческое соглашение между Глубокским молочноконсервным комбинатом и Агентством по обеспечению специальным имуществом при правительстве Таджикистана на ввоз и вывоз пищевой продукции.
Заградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Закрытие границы с Белоруссией ударит по торговле ЕС с Китаем, пишут СМИ
18 сентября, 12:24
На заседании было отмечено, что сотрудничество регионов Таджикистана и Белоруссии стало основополагающей платформой партнёрства и надёжного союза двух стран, углубления производственных и научно-технических связей, дальнейшего расширения интеграционных процессов на основе требований интересов народов двух государств.
"Сегодня Таджикистан стремится создать широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества", - сказал на заседании министр сельского хозяйства Таджикистана Курбон Хокимзода.
По его словам, правительство Таджикистана принимает постоянные меры по предотвращению воздействия потенциальных рисков на национальную экономику, по развитию "зелёной" экономики, цифровизации государственных услуг и широкому стимулированию использования безналичных платежей. "Наша страна уверенно движется к цифровой трансформации национальной экономики, что способствует большей прозрачности финансово-экономических отношений", — добавил Хокимзода.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Лукашенко поручил решить вопрос с картофелем в Белоруссии
Вчера, 13:34
Он также сообщил, что за первое полугодие 2025 года из Белоруссии завезено 1056 голов крупного рогатого скота, что на 42 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
На заседании были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сферах сельского хозяйства, продовольствия и подготовки кадров для агропромышленного комплекса, промышленной кооперации и других направлениях.
Также, участники обсудили подготовку кадров для агропромышленного комплекса, промышленной кооперации и других направлений.
Президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Путин поздравил президента Таджикистана с Днем независимости страны
9 сентября, 09:09
 
В миреТаджикистанБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала