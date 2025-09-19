https://ria.ru/20250919/torgovlya-2043051193.html

Таджикистан и Белоруссия подписали 10 документов по торговле

Таджикистан и Белоруссия подписали 10 документов по торговле - РИА Новости, 19.09.2025

Таджикистан и Белоруссия подписали 10 документов по торговле

Таджикистан и Белоруссия подписали 10 документов по торгово-экономическому сотрудничеству в ходе заседания межправкомиссии, состоявшейся в Душанбе, передает... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T18:02:00+03:00

2025-09-19T18:02:00+03:00

2025-09-19T18:07:00+03:00

в мире

таджикистан

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2010968672_0:0:1345:757_1920x0_80_0_0_255ff0c4e1643aee1b5fcdbc36170235.jpg

ДУШАНБЕ, 19 сен – РИА Новости. Таджикистан и Белоруссия подписали 10 документов по торгово-экономическому сотрудничеству в ходе заседания межправкомиссии, состоявшейся в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости. В частности, Слуцкий сахарорафинадный комбинат будет поставлять сахар для ЗАО "Оби зулол", Белорусская госассоциация животноводства" и ООО "Бобои Шарифбек" заключили соглашение о поставке белорусского племенного скота в Таджикистан. Кроме того, белорусские предприятия будут поставлять в Таджикистан сухое молоко и сыворотку. Заключено также коммерческое соглашение между Глубокским молочноконсервным комбинатом и Агентством по обеспечению специальным имуществом при правительстве Таджикистана на ввоз и вывоз пищевой продукции. На заседании было отмечено, что сотрудничество регионов Таджикистана и Белоруссии стало основополагающей платформой партнёрства и надёжного союза двух стран, углубления производственных и научно-технических связей, дальнейшего расширения интеграционных процессов на основе требований интересов народов двух государств. "Сегодня Таджикистан стремится создать широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества", - сказал на заседании министр сельского хозяйства Таджикистана Курбон Хокимзода. По его словам, правительство Таджикистана принимает постоянные меры по предотвращению воздействия потенциальных рисков на национальную экономику, по развитию "зелёной" экономики, цифровизации государственных услуг и широкому стимулированию использования безналичных платежей. "Наша страна уверенно движется к цифровой трансформации национальной экономики, что способствует большей прозрачности финансово-экономических отношений", — добавил Хокимзода. Он также сообщил, что за первое полугодие 2025 года из Белоруссии завезено 1056 голов крупного рогатого скота, что на 42 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. На заседании были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сферах сельского хозяйства, продовольствия и подготовки кадров для агропромышленного комплекса, промышленной кооперации и других направлениях. Также, участники обсудили подготовку кадров для агропромышленного комплекса, промышленной кооперации и других направлений.

https://ria.ru/20250918/torgovlya-2042670195.html

https://ria.ru/20250919/lukashenko-2042966841.html

https://ria.ru/20250909/putin-2040593790.html

таджикистан

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, таджикистан, белоруссия