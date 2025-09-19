https://ria.ru/20250919/terakt-2042925727.html

Обвиняемый в теракте рассказал, почему сорвался подрыв машины следователя

Обвиняемый в теракте рассказал, почему сорвался подрыв машины следователя - РИА Новости, 19.09.2025

Обвиняемый в теракте рассказал, почему сорвался подрыв машины следователя

Обвиняемый в подрыве автомобиля российского военного Евгений Серебряков рассказал, что аналогичный теракт против сотрудника СК РФ сорвался, потому что не... РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Обвиняемый в подрыве автомобиля российского военного Евгений Серебряков рассказал, что аналогичный теракт против сотрудника СК РФ сорвался, потому что не удалось подтвердить, что он сам садится за руль. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о завершении расследования в отношении Серебрякова, обвиняемого в подрыве авто российского офицера в Москве в 2024 году. Следствие также установило, что ему изначально поручили подорвать автомобиль сотрудника СК РФ, который расследовал уголовные дела о преступлениях представителей военно-политического руководства Украины, украинских силовых структур и членов радикальных националистических формирований. На видео, которое распространила пресс-служба СК РФ, изображены кадры с проведения проверки показаний Серебрякова на месте готовившегося преступления. Он рассказал, что наблюдал за белым Volkswagen Polo, на котором, по его словам, должен был передвигаться сотрудник СК РФ, а подрыв планировалось совершить с помощью закладки взрывного устройства под авто. "Не удалось подтвердить, что он (сотрудник СК – ред.) ездит на этом автомобиле самостоятельно", - сказал на видео Серебряков, отвечая на вопрос следователя, почему преступление не удалось довести до конца. Также фигурант показал следствию, где он прятал компоненты для взрывчатки, камеру для видеонаблюдения, пульты, радиоантенны и другие предметы. Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске. В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.

