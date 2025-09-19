https://ria.ru/20250919/tekhnologii-2042991952.html
Подготовку кадров в сфере высоких технологий обсудили в Великом Новгороде
19.09.2025
Подготовку кадров в сфере высоких технологий обсудили в Великом Новгороде
Участники пленарного заседания "Новый технологический код России: высокие технологии для безопасности и инноваций" в Великом Новгороде обсудили современные...
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Участники пленарного заседания "Новый технологический код России: высокие технологии для безопасности и инноваций" в Великом Новгороде обсудили современные форматы подготовки специалистов отрасли, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Помимо этого, коснулись вопросов внедрения передовых решений в экономику страны и социальную сферу и мер по обеспечению кадрами высокотехнологичных отраслей. Заседание входит в деловую программу чемпионата высоких технологий. Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов рассказал о развитии системы подготовки кадров в регионе с учетом конкретных запросов экономики и растущей популярности системы среднего профессионального образования (СПО). Директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин отметил, что число участников чемпионата высоких технологий постоянно растет. "Этот чемпионат — наш вклад в развитие страны, в ее технологическую независимость. Он становится опытно-конструкторским бюро формирования новых профессий и специальностей в системе среднего профессионального образования. На финал в Великий Новгород прибыли 15 тысяч человек из России и 26 стран. Конкурсантам предстоит соревноваться по 15 компетенциям будущего. И на эти компетенции надо обратить внимание всей системе СПО и нашим работодателям", — приводятся слова Неумывакина на официальном сайте Минпросвещения. Чемпионат высоких технологий — это опытно-конструкторское бюро новых профессий, соревнования проходят по инновационным компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики. Организатор — Минпросвещения России, федеральный оператор — Институт развития профессионального образования. Соревнования проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".
