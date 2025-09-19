https://ria.ru/20250919/tarasov-2042920151.html

Дмитрий Тарасов: бег становится все более популярным у москвичей

Дмитрий Тарасов: бег становится все более популярным у москвичей - РИА Новости, 19.09.2025

Дмитрий Тарасов: бег становится все более популярным у москвичей

Впервые за всю историю на старт Московского марафона, который состоится 20-21 сентября, выйдут около 50 тысяч участников, 46% спортсменов пробегут его впервые,... РИА Новости, 19.09.2025

интервью

Впервые за всю историю на старт Московского марафона, который состоится 20-21 сентября, выйдут около 50 тысяч участников, 46% спортсменов пробегут его впервые, рассказал директор Московского марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов. Также в интервью РИА Новости он рассказал, из каких стран прибудут спортсмены, и дал совет, как пробежать свой первый марафон. Беседовала Ольга Овчинникова.– В ближайшие выходные в столице в 12-й раз состоится Московский марафон. Расскажите, какие нововведения ждут спортсменов в этом году?– Московский марафон состоится 20-21 сентября, а накануне проходит трехдневная выставка, на которой участники забега могут получить свои стартовые пакеты. На выставке выставляются экспоненты – компании, которые производят продукцию для здорового образа жизни, оказывающие сервисные услуги, например, по подбору стелек и кроссовок, или оказывающие массажи и так далее. Помимо этого, есть компании-производители различной продукции, например, спортивной одежды, таких брендов сейчас очень много, особенно российских. Четыре компании появились с 2022 года, и эти компании развиваются. Это хороший показатель того, что у нас есть внутренняя индустрия, в которой есть потребности в развитии собственного продукта, и этот собственный продукт появляется на рынке. Примерно у нас около 70 экспонентов, включая наших партнеров. Это самая большая спортивная выставка в стране.– Сколько спортсменов ожидаете на старте?– Впервые за всю историю Московского марафона будет около 50 тысяч участников, они заявлены на две дистанции, включая эстафету и детские забеги. Это будет крупнейший марафон в стране за все время существования марафонов, начиная с 1979 года, еще с советских времен. Хочется отметить, что 46% участников бегут марафон впервые.– Расскажите, какая будет трасса в этом году?– Обсуждались разные варианты, потому что важно понимать, что емкость стартовой зоны должна быть подобрана с учетом количества участников, должна включать в себя не только зону старта, но и зону разминки, санитарную зону, раздевалки, камеры хранения и так далее. Исходя из этих параметров, мы искали большую площадку, которая вместит и спортсменов, и зрителей. Потому что мы надеемся, что на старте и на финише будет достаточно большое количество зрителей. В этом году старт будет расположен на Лужнецкой набережной, а финиш – на улице Лужники. Сам маршрут по традиции пройдет по центральным улицам города.Марафон во всем мире – это туристическое событие, на него съезжаются люди из разных мест. У нас будут участники не только из России и ближнего зарубежья, но и дальнего зарубежья. И это тоже хороший показатель того, что мы развиваемся: несмотря ни на что, количество желающих только растет. До 2019 года в Московском марафоне участвовало в районе трех тысяч иностранцев из дальнего и ближнего зарубежья, большая часть из которых была из дальнего зарубежья. Сейчас ситуация поменялась, но потихонечку мы возвращаемся к цифрам, которые говорят нам о том, что Московский марафон всегда будет популярным, и приехать в Москву для многих – это большая возможность не только посетить город и изучить его достопримечательности, но и пробежаться по перекрытым улицам, а такой шанс бывает только раз в год.– Из каких стран приедут участники Московского марафона?– Если говорить о ближнем зарубежье, то это Белоруссия и Казахстан, из этих стран у нас максимальное количество участников. Также есть представители Армении, Болгарии, Боливии, Великобритании, Венгрии, Германии, Гонконга, Ирана, Ирландии, Испании, Италии, Катара, Кении, Киргизии, КНР, Латвии, Марокко, Молдавии, Нидерландов, Новой Зеландии, Эмиратов.– Какой на текущий момент рекорд Московского марафона? И ждете ли, что в этом году он может быть побит?– Рекорд Московского марафона на дистанции 42,2 километра среди мужчин в прошлом году установил участник из Марокко Юнесс Беннар, пробежав за два часа 11 минут 34 секунды. А среди женщин – Сардана Трофимова с результатом два часа 28 минут две секунды, он был установлен в 2020 году. Мы очень хотим побить рекорд Московского марафона и приблизиться к рекорду России – два часа девять минут семь секунд. Для нас важно собрать сильнейший состав и у мальчиков, и у девочек, для того, чтобы мы смогли эти цифры перешагнуть.– Предпосылки для этого есть?– У нас заявлено достаточно большое количество профессиональных бегунов – около 100. Они в основном из Эфиопии, Кении. Мы очень активно работаем на рынке Китая и стараемся привезти китайских спортсменов. В рамках созданной Лиги марафона БРИКС мы хотим больше фокусироваться на спортсменах из стран, которые входят в БРИКС. И поэтому, конечно, мы будем держать фокусы на Бразилии, Китае, Индии и других странах объединения. Перед нами стоит задача собрать интернациональный состав, сплотить их в команду, ставить единые цели, подвести к рекордам и в будущем двигаться в этом направлении.В этом году к Московскому марафону мы совместно со Всероссийской федерацией легкой атлетики запускаем новый проект, чтобы взращивать собственное поколение профессиональных атлетов. Когда посещали международные марафоны, мы видели, например, что японские спортсмены бегут достаточно быстро. И, когда смотришь на марафон в Японии, то видишь "пачку" из 40-50 спортсменов-японцев, которые бегут очень быстро, быстрее, чем наши ребята. У нас пока таких "пачек" нет, но это не значит, что у нас нет талантливых людей, просто нам нужно создать условия для того, чтобы они образовались.– Трасса предпочтительно линейная или кольцевая?– Я очень люблю линейную трассу, и у нас в последние годы тренд на создание линейных трасс. Это нужно для того, чтобы бежать быстро. Если мы хотим улучшать рекорды, нам нужно сделать трассу без больших подъемов, которые встречаются в центре города Москвы. Это не значит, что мы будет огибать центр, но необходимо уменьшить количество подъемов и количество разворотов, что замедляет спортсменов. Это наша стратегическая задача в ближайшие пять лет.– Согласно условиям Московского марафона, ветераны боевых действий могут принимать в нем бесплатное участие. Сколько участников СВО могут принять участие в этом году в марафоне?– Вы смотрите на это с истории СВО, я смотрю на это с истории в целом инклюзивности и развития именно этого направления. Когда мы начинали свою деятельность, у нас была квота по 100 человек на каждой дистанции для инвалидов различных групп – для ребят, которые не видят и плохо видят, для ребят, у которых нет конечности, для ребят на колясках и так далее. И мы в определенный момент дошли до самого пика в 100 человек в каждой категории.Сейчас у нас приходят ребята с СВО, которых ни в коем случае нельзя бросать, а наоборот помогать им социализироваться, общаться и не терять свою жизнь. Поэтому вся льготная группа составляет порядка четырех тысяч человек, они участвуют в марафоне бесплатно. Да, мы не можем собрать льготную аудиторию в десять тысяч человек, по крайней мере пока. Но нам кажется, что мы на правильном пути – давать возможность людям социализироваться. На мероприятиях мы видим, как радуются те, кто бежит рядом с незрячими или спортсменами на колясках. Для людей с ограниченными возможностями здоровья – это возможность общения, внимания, возможность поговорить. Как пример, Павел Крысанов с ДЦП, он преодолел уже большое количество марафонов. Он уже возрастной бегун, бежит медленно, но он тот парень, на которого можно равняться. Я столько не бегаю, как он, каждый раз, когда я его вижу, понимаю, что надо отбросить все размышления по поводу того, что у меня что-то болит. А сейчас еще ребята с СВО, которые вернулись без двух ног, без трех конечностей, я вообще не понимаю, как они на протезах пробегают 42 километра дистанции. Вы видели бы их слезы на финише, для них это победа над собой.– Бег становится все более популярным. С чего начать человеку, который никогда им не занимался, и как прийти к своей первой дистанции?– Важно не повторять ошибок, через которые прошли мы. Мой первый марафон был через шесть месяцев "с дивана". Я бежал в Лондоне, и это было неспокойное для меня событие, потому что это было очень трудно. Я считаю, что человек должен поступательно двигаться к первому марафону. Конечно, начинать надо с маленьких дистанций. В особенности рекомендации надо соблюдать тем, кто имеет избыточный вес или какие-то другие проблемы со здоровьем. Первое, что нужно сделать, – это подобрать себе кроссовки вместе со специалистом. Второе – подобрать стельки, потому что люди зачастую недооценивают проблемы со стопами, а у нас у всех разная пронация ног, разные весовые категории, разное состояние стоп, может быть деформация из-за веса, из-за неправильных подошв и так далее.Когда обувь и стелька подобраны, надо начать с постепенной нагрузки – передвигаться на пульсе 120-130 ударов сердечного ритма, это начало прокачки сердца. Когда такой пульс держится в спокойном беге, можно увеличивать и нагрузку, и скорость. И потихонечку идти от дистанции пять километров, потом 10 километров, потом 21 километр и до марафона. Я бы советовал не торопиться. В первую очередь, окрепнуть, если начал заниматься с нуля, то год побегать, потренироваться – и не в одиночестве, а либо в беговом клубе, либо найти себе тренера, который будет обучать.Не так давно мы создали Союз любителей бега – это общественная организация, куда входят беговые клубы Москвы. Цель и задача – объединив эти клубы, мы хотим достичь единого правильного информационного поля, чтобы человек, который начинает заниматься бегом, понимал, в какой клуб или к какому преподавателю можно пойти. Имея прочную связь между Беговым сообществом и Союзом любителей бега, мы видим, как много людей, которые впервые пришли на мероприятие и пробежали свою первую "пятерку", "десятку" или полумарафон, они озадачиваются вопросом, где получить необходимые навыки, поставить технику, исправить недочеты. И мы направляем его в этот Союз. И очень много новичков находят себе беговые клубы.– А "пятерку" с дивана можно пробежать?– Я считаю, что в принципе пробежать ее можно, вопрос только – как. В целом это возможно, но все зависит от того, какая у человека весовая категория, насколько долго он сидел, как Илья Муромец, на своей печи.– Видите ли вы увеличение популярности бега среди москвичей? Среди каких категорий в особенности?– Я его чувствую. Мы видим, как растут беговые проекты, где количество людей на каждой дистанции увеличивается в два раза. Растет количество новичков, например, в этом году на Ночном забеге было 50% людей, которые никогда не бегали в "десятку" и никогда не участвовали в Ночном забеге, и среди них – 37% новичков. Если считать в количестве, это несколько тысяч человек, которые впервые вышли на старт забега. То же самое по другим забегам. Например, забег "Апрель" – также было 50% новичков из числа зарегистрированных. На каждом из забегов в среднем примерно 25% новых спортсменов.Надо отметить отдельным пунктом, что растет количество девушек, женщин, которые начинают увлекаться бегом. Когда мы начинали организацию забегов, превалирующее большинство было мужчин: условно, мужчин было 70%, женщин было 30%. Сейчас на дистанции, например, на Красочном забеге было 67% женщин и это вау-эффект, на Ночном забеге примерно 50 на 50 мужчин и женщин. Можно сделать вывод, что девушки, которые стремятся лучше выглядеть, следить за своим телом, за здоровьем, они начинают увлекаться бегом с точки зрения похудения и поддержания эмоционального фона.Растет и количество молодежи. Когда мы начинали свою деятельность, у нас было очень много молодежи, но уже за 14 лет работы Бегового сообщества наша аудитория "выросла", а молодежи некоторое время назад было мало. А сейчас тренд на бег возвращается в молодежной среде, и я очень рад этому обстоятельству.– Какие крупные беговые мероприятия ждут москвичей до конца года?– Московский марафон – самый топовый из проектов, самый крупный. Вся линейка мероприятий построена таким образом, что мы готовим людей к крупному старту через призму мелких ивентов – пять километров, 10 километров, полумарафон. Марафон как венец всего этого, и поэтому он проходит в сентябре – в комфортное время года. А уже в октябре, в ноябре может быть снег, может быть сильный дождь или ветер.После марафона мы организуем кроссы "Лисья гора" и "Быстрый пес" в Битцевском лесу, Крылатский трейл, соревнование "Скорость" в манеже.– Но все-таки иногда бывает, что октябрь, ноябрь и даже декабрь еще бесснежные. Планируете ли провести еще какое-то зимнее мероприятие, если позволит погода?– Совместно с департаментом спорта города Москвы через неделю после новогодних праздников мы проводим "Рождественский забег", или "Забег Деда Мороза". Его посещают около двух-трех тысяч человек, потому что очень многие разъезжаются и отдыхают в этот момент. Но я думаю, что у него тоже есть перспектива роста. Хотим ли мы еще что-то сделать? Честно скажу, что пока, наверное, нет. Потому что нам нужен период времени, чтобы команда смогла отдохнуть. Но я знаю, что во многих странах в Новый год проводятся забеги и собирается большое количество людей. Возможно, за этим будущее.– И сентябрь может быть очень разным. Может быть около плюс 30, а может быть около нуля. Как подготовиться спортсмену и к холоду, и к жаре? И как вы обеспечиваете безопасность спортсменов при таких экстремальных температурах?– Нам везет, мы никогда не делали мероприятия при экстремальной минусовой температуре. Поэтому мы и не проводим мероприятия зимой, потому что предугадать погоду невозможно: сегодня – нормальная трасса, по которой вы можете бежать, а буквально через несколько часов навалит снег, после польет дождь, и через какое-то время вы уже на катке.Что касается жаркого периода летом, то мы всегда готовимся к таким забегам особенно, понимая, что мы должны быть во всеоружии не только с точки зрения медицинской помощи, но и обеспечения людей водой или точками гидрации, где спортсмена могут полить водой. Чем больше людей становится, тем больше усиливается потребность в этих дополнительных сервисах и в медицинской помощи. Поэтому мы держим руку на пульсе, и каждый раз, когда жаркая погода, мы заранее всех оповещаем, что люди должны быть к этому готовы, обязательно надеть на себя либо панамки, либо бейсболки, обязательно пользоваться губками, которые мы даем дистанции, чтобы смачивать свою шею, голову холодной водой. А также предупреждаем, что на дистанции необходимо питаться гелями. Мы проводим постоянную работу с нашими спортсменами, потому что Беговое сообщество – это не просто организатор забегов, это компания, которая вводит культуру и поведения на мероприятии, и культуру бега в городе и стране.– Летом в интервью нам мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что уже в прошлом году миллион человек посетили массовые спортивные мероприятия, в этом будет два миллиона. Какие планы на следующий год?– Мы действительно в этом году испытываем бурный рост, который надо "переварить". При организации мероприятия нельзя ставить задачи увеличения в два-три раза, если цифры уже критически большие. Потому что за этим встает вопрос выбора места, обеспечения безопасности, обеспечения сервисами и работы команды. И когда мероприятие растет в два раза, нужно иметь команду больше, чем уже имеешь. Поэтому мы – за планомерный рост. В этом году мы попробовали увеличение в два раза. Мы сдюжили. Все получилось, все хорошо. Но где найти площадки, которые могут поместить еще большее количество людей? Пока с такими площадками тяжело в центре города Москвы. Но я уверен, что в целом можно делать глобальные мероприятия с большим количеством людей. И речь не только про бегунов, потому что культура бега подразумевает еще и культуру боления и культуру смотрения. Если вы посмотрите на международные марафоны, то, когда бежит 55 тысяч человек, за ними наблюдает миллион человек.И если мы будем говорить о таких мероприятиях, то они возможны, и для этого нужно сделать все необходимое, чтобы это событие превратилось в фестиваль, на который будут приезжать из разных уголков страны и не только в одиночестве, но привозя с собой мужа, жену, брата, сестру, детей и так далее, для того чтобы проводить классно время. И когда мы придем к проектам в таком формате, то, я верю в то, что пять миллионов человек в городе может совершенно спокойно заниматься бегом. Когда мы совместно с департаментом спорта обсуждаем эту историю, мы ставим перед собой именно такие задачи: тысячи беговых клубов, пять миллионов бегающих.– Когда появится календарь забегов на следующий год? И сохранится ли в нем забег "Садовое кольцо", возможно, появятся новые забеги?– Мы находимся в плане обсуждения календаря мероприятий с городом на следующий год. Не закончив этот, трудно обсуждать следующий, так как Москва – постоянно изменяющийся город. Но в сентябре-октябре, после Московского марафона, мы начнем более детально планировать следующий год.Задача сохранить эстафету по Садовому кольцу существует, потому что проект имеет историческую ценность, он появился в 1922 году, и в годы Великой Отечественной войны эстафета продолжала существовать. Ребят собирали с фронта, привозили в Москву и тем самым давали понять, что жизнь продолжается, что нас не сломать. Я думаю, что эстафета нужна, к тому же она про командный вид спорта, про командное взаимодействие, а у нас в целом так много забегов на марафонскую дистанцию, но так мало командной истории. Поэтому ее нельзя "убивать", ее нужно только возрождать, поэтому мы приложим все усилия с департаментом спорта, чтобы ее оставить.Про другие новые проекты не готов пока сказать, нам бы сейчас развить те, которые есть, потому что у них есть потенциал для роста. Я верю, что на Ночном забеге может быть 30-40 тысяч человек, а Московский Марафон может собрать 60-70 тысяч человек. Но для этого нужно серьезно поработать с городом на предмет маршрутов, точки старта, точки финиша. И когда это мы сделаем, я не вижу проблем и наращивать количество мероприятий, потому что международный опыт подсказывает, что если у нас будет пять миллионов занимающихся бегом, то можно проводить мероприятия хоть каждый день.– Два года назад вы говорили, что хотели бы еще больше инфраструктуры для занятий бегом. Как сейчас с этим обстоят дела? Вы тогда говорили про единый маршрут, который соединит естественные парки города. В какой стадии он сейчас находится?– Мы работаем над этим направлением. Нам было важно показать, что в городе есть бегуны. И сейчас, когда увеличивается численность людей, бегающих ежедневно или еженедельно на пробежках, мы хотим показать, что так же, как и велосипедисты, мы есть. На нас можно обратить внимание и сделать для нас еще что-нибудь, что позволило бы нарастить количество участников, забегов.– Маршрут по типу "Зеленого кольца"?– Да, по тому же "Зеленому кольцу" можно бегать, но многим спортсменам хочется бегать из района в район, по связующим магистралям. Проект единого бегового маршрута есть, он создан главным архитектором города Москвы, естественно, Сергей Семенович о нем знает. Но пока, видимо, не настала пора. Мы очень надеемся, что в скором времени мы сможем Сергею Семеновичу показать, что этот проект нужен людям, живущим в городе. Возможно, когда бегунов будет пять миллионов, тогда мы станем более заметными.– В этом году в третий раз работал беговой центр на территории Лужников. Пользуется ли данная площадка популярностью среди москвичей?– Потребность в Беговом центре существует, мы доказали это еще в предыдущие два года: на тренировках "яблоку негде упасть", на утренних и на вечерних тренировках – тем более. У нас пропускная способность центра примерно в среднем 300 человек за тренировку, и мы полностью ее покрывали. Конечно, нам хотелось, чтобы таких центров в Москве было больше. Если правильно вести работу с жителями города, с бегунами, то такие центры будут привлекать внимание, к ним будут съезжаться со всего района. Через призму работы с Беговым центром мы вводим в том числе и культуру поведения на беговых дорожках. У нас размещено много информационных стендов, есть отдельно записанный ролик о том, как себя вести на стадионе, по какой дорожке можно бегать, по какой нельзя, как сделать так, чтобы уважать другого спортсмена, который бежит с большей скоростью или с меньшей скоростью.– Еще один новый беговой маршрут появится через два года на инфраструктуре монорельса. На ваш взгляд, будет ли популярна такая необычная беговая дорожка у москвичей?– Будет, будет, будет и еще раз будет. Потому что это прикольно, когда ты не пересекаешь ни одну из дорог, бежишь по монорельсу по беговым дорожкам, и тебе никто не мешает. Единственный вопрос – ветер, поэтому, если будут защитные экраны, то это будет очень классно. Я видел такие проекты по миру, я могу вам сказать, что они привлекают большое количество людей.– Какой беговой маршрут, на ваш взгляд, сейчас лучший в Москве?– "Лужники" являются Меккой бегунов. Мне самому здесь нравится бегать. Но я люблю бегать чуть дальше, где Воробьевы горы, меня интересует меньшее количество людей. Я хочу бегать там, где аллеи, и в пять утра, и в 11 часов ночи я чувствую себя очень комфортно, там тихо, спокойно, и деревья защищают от ветра и от дождя в том числе, поэтому для меня этот беговой маршрут любимый. К любимым можно отнести Парк Горького, по которому тоже можно пробежать достаточно длительный маршрут, до "Музеона" и вернуться на Бережковскую набережную, допустим, до Киевского вокзала. Я бегаю еще по набережной в сторону Коломенского, например, до Нагатинского затона.

