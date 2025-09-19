https://ria.ru/20250919/sudno-2043002011.html
В Британии заявили, что внесли в санкционные списки якобы российские судна
В Британии заявили, что внесли в санкционные списки якобы российские судна - РИА Новости, 19.09.2025
В Британии заявили, что внесли в санкционные списки якобы российские судна
Великобритания внесла в санкционные списки два судна, якобы плавающих под российским флагом, следует из сообщения британского минфина. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T15:44:00+03:00
2025-09-19T15:44:00+03:00
2025-09-19T15:54:00+03:00
санкции в отношении россии
в мире
великобритания
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_cc6cb9e1c2e8be5bcf421cfaae14ae8a.jpg
ЛОНДОН, 19 сен - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционные списки два судна, якобы плавающих под российским флагом, следует из сообщения британского минфина.В список внесены танкеры Bavly и Karakuz, якобы плавающие под российским флагом. Оператором судов названа российская компания Nafta-Invest.
https://ria.ru/20250919/rossiya-2043001617.html
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_d21ae4e42cab9280c9edaa1b34747314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, великобритания, россия
Санкции в отношении России, В мире, Великобритания, Россия
В Британии заявили, что внесли в санкционные списки якобы российские судна
Минфин Британии заявил, что внес в санкционные списки якобы два российских судна