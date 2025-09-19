Рейтинг@Mail.ru
В Британии заявили, что внесли в санкционные списки якобы российские судна
15:44 19.09.2025
В Британии заявили, что внесли в санкционные списки якобы российские судна
Великобритания внесла в санкционные списки два судна, якобы плавающих под российским флагом, следует из сообщения британского минфина. РИА Новости, 19.09.2025
ЛОНДОН, 19 сен - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционные списки два судна, якобы плавающих под российским флагом, следует из сообщения британского минфина.В список внесены танкеры Bavly и Karakuz, якобы плавающие под российским флагом. Оператором судов названа российская компания Nafta-Invest.
ЛОНДОН, 19 сен - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционные списки два судна, якобы плавающих под российским флагом, следует из сообщения британского минфина.
В список внесены танкеры Bavly и Karakuz, якобы плавающие под российским флагом. Оператором судов названа российская компания Nafta-Invest.
