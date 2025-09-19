Рейтинг@Mail.ru
Британия и США не преодолели разногласия в ходе визита Трампа, заявил Келин
21:00 19.09.2025 (обновлено: 00:01 20.09.2025)
Британия и США не преодолели разногласия в ходе визита Трампа, заявил Келин
Британия и США не преодолели разногласия в ходе визита Трампа, заявил Келин
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Великобритания и США не преодолели свои расхождения в позициях в ходе визита президента США Дональда Трампа в королевство, заявил посол РФ в Британии Андрей Келин. "Закрыло ли это все разногласия? Нет, это не так. В общем-то, в этом плане, как я понимаю, стороны остались при своих...", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Как отметил посол, у Лондона и Вашингтона есть серьезные разногласия по энергетике и миграции. Так, в США слабо верят в "зеленый переход", а вялые попытки британских властей бороться с наплывом мигрантов раздражают Трампа, подчеркивает Келин. "Трамп прямо говорил:" Вы должны использовать войска, если вы хотите чего-то серьезного добиться. Мы в США это сделали", - обратил внимание посол.
Британия и США не преодолели разногласия в ходе визита Трампа, заявил Келин

Посол Келин: Лондон и Вашингтон не преодолели разногласия в ходе визита Трампа

Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Великобритания и США не преодолели свои расхождения в позициях в ходе визита президента США Дональда Трампа в королевство, заявил посол РФ в Британии Андрей Келин.
"Закрыло ли это все разногласия? Нет, это не так. В общем-то, в этом плане, как я понимаю, стороны остались при своих...", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Как отметил посол, у Лондона и Вашингтона есть серьезные разногласия по энергетике и миграции. Так, в США слабо верят в "зеленый переход", а вялые попытки британских властей бороться с наплывом мигрантов раздражают Трампа, подчеркивает Келин.
"Трамп прямо говорил:" Вы должны использовать войска, если вы хотите чего-то серьезного добиться. Мы в США это сделали", - обратил внимание посол.
Заголовок открываемого материала