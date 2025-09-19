https://ria.ru/20250919/ssha-2043107485.html
Британия и США не преодолели разногласия в ходе визита Трампа, заявил Келин
Британия и США не преодолели разногласия в ходе визита Трампа, заявил Келин - РИА Новости, 20.09.2025
Британия и США не преодолели разногласия в ходе визита Трампа, заявил Келин
Великобритания и США не преодолели свои расхождения в позициях в ходе визита президента США Дональда Трампа в королевство, заявил посол РФ в Британии Андрей... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-19T21:00:00+03:00
2025-09-19T21:00:00+03:00
2025-09-20T00:01:00+03:00
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Великобритания и США не преодолели свои расхождения в позициях в ходе визита президента США Дональда Трампа в королевство, заявил посол РФ в Британии Андрей Келин. "Закрыло ли это все разногласия? Нет, это не так. В общем-то, в этом плане, как я понимаю, стороны остались при своих...", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Как отметил посол, у Лондона и Вашингтона есть серьезные разногласия по энергетике и миграции. Так, в США слабо верят в "зеленый переход", а вялые попытки британских властей бороться с наплывом мигрантов раздражают Трампа, подчеркивает Келин. "Трамп прямо говорил:" Вы должны использовать войска, если вы хотите чего-то серьезного добиться. Мы в США это сделали", - обратил внимание посол.
Британия и США не преодолели разногласия в ходе визита Трампа, заявил Келин
Посол Келин: Лондон и Вашингтон не преодолели разногласия в ходе визита Трампа