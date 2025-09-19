https://ria.ru/20250919/ssha-2043107485.html

Британия и США не преодолели разногласия в ходе визита Трампа, заявил Келин

Британия и США не преодолели разногласия в ходе визита Трампа, заявил Келин - РИА Новости, 20.09.2025

Британия и США не преодолели разногласия в ходе визита Трампа, заявил Келин

Великобритания и США не преодолели свои расхождения в позициях в ходе визита президента США Дональда Трампа в королевство, заявил посол РФ в Британии Андрей... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-19T21:00:00+03:00

2025-09-19T21:00:00+03:00

2025-09-20T00:01:00+03:00

в мире

сша

великобритания

россия

дональд трамп

андрей келин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822087_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_26369bd8a2f4873232905327d0fa8835.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Великобритания и США не преодолели свои расхождения в позициях в ходе визита президента США Дональда Трампа в королевство, заявил посол РФ в Британии Андрей Келин. "Закрыло ли это все разногласия? Нет, это не так. В общем-то, в этом плане, как я понимаю, стороны остались при своих...", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Как отметил посол, у Лондона и Вашингтона есть серьезные разногласия по энергетике и миграции. Так, в США слабо верят в "зеленый переход", а вялые попытки британских властей бороться с наплывом мигрантов раздражают Трампа, подчеркивает Келин. "Трамп прямо говорил:" Вы должны использовать войска, если вы хотите чего-то серьезного добиться. Мы в США это сделали", - обратил внимание посол.

https://ria.ru/20250913/posol-2041587952.html

сша

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, великобритания, россия, дональд трамп, андрей келин