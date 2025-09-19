https://ria.ru/20250919/ssha-2043107060.html
Bloomberg: Эрдоган рассчитывает на встречу с Трампом на Генассамблее ООН
АНКАРА, 19 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с американским лидером Дональдом Трампом на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Турецкий дипломатический источник 9 сентября рассказал РИА Новости, что Эрдоган планирует поднять тему украинского урегулирования в ходе контактов на полях Генассамблеи ООН, призвав к проведению саммита на уровне лидеров. "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также стремится встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе, сообщили источники", - говорится в сообщении агентства. В администрации турецкого лидера заявили РИА Новости, что конкретная информация по планируемым двусторонним встречам Эрдогана в Нью-Йорке будет представлена СМИ позже. "Пока конкретной информации у нас нет", - уточнила администрация. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблея ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров.
