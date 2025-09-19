Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg: Эрдоган рассчитывает на встречу с Трампом на Генассамблее ООН - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 19.09.2025 (обновлено: 23:58 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/ssha-2043107060.html
Bloomberg: Эрдоган рассчитывает на встречу с Трампом на Генассамблее ООН
Bloomberg: Эрдоган рассчитывает на встречу с Трампом на Генассамблее ООН - РИА Новости, 19.09.2025
Bloomberg: Эрдоган рассчитывает на встречу с Трампом на Генассамблее ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с американским лидером Дональдом Трампом на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T16:00:00+03:00
2025-09-19T23:58:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
сергей лавров
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780614233_0:109:3193:1905_1920x0_80_0_0_73f2c2e2b5ac607f6c87ffa0f4ceed5b.jpg
АНКАРА, 19 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с американским лидером Дональдом Трампом на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Турецкий дипломатический источник 9 сентября рассказал РИА Новости, что Эрдоган планирует поднять тему украинского урегулирования в ходе контактов на полях Генассамблеи ООН, призвав к проведению саммита на уровне лидеров. "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также стремится встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе, сообщили источники", - говорится в сообщении агентства. В администрации турецкого лидера заявили РИА Новости, что конкретная информация по планируемым двусторонним встречам Эрдогана в Нью-Йорке будет представлена СМИ позже. "Пока конкретной информации у нас нет", - уточнила администрация. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблея ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров.
https://ria.ru/20250919/tramp-2043090643.html
нью-йорк (город)
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780614233_311:0:3040:2047_1920x0_80_0_0_7d9d10764c6b92c7b1e5b4b3fd74dd35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), турция, россия, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Нью-Йорк (город), Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Bloomberg: Эрдоган рассчитывает на встречу с Трампом на Генассамблее ООН

Bloomberg: Эрдоган хочет встретиться с Трампом на полях Генассамблеи ООН

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 19 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с американским лидером Дональдом Трампом на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Турецкий дипломатический источник 9 сентября рассказал РИА Новости, что Эрдоган планирует поднять тему украинского урегулирования в ходе контактов на полях Генассамблеи ООН, призвав к проведению саммита на уровне лидеров.
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также стремится встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе, сообщили источники", - говорится в сообщении агентства.
В администрации турецкого лидера заявили РИА Новости, что конкретная информация по планируемым двусторонним встречам Эрдогана в Нью-Йорке будет представлена СМИ позже.
"Пока конкретной информации у нас нет", - уточнила администрация.
Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблея ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров.
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Трамп заявил, что работает с Эрдоганом над рядом торговых и военных сделок
Вчера, 21:09
 
В миреНью-Йорк (город)ТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампСергей ЛавровООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала