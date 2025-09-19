https://ria.ru/20250919/ssha-2043106648.html

Палата представителей США поддержала резолюцию в память Кирке

Палата представителей США поддержала резолюцию в память Кирке - РИА Новости, 19.09.2025

Палата представителей США поддержала резолюцию в память Кирке

Палата представителей конгресса США поддержала резолюцию в память об убитом политическом активисте Чарли Кирке, свидетельствуют итоги голосования. РИА Новости, 19.09.2025

ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Палата представителей конгресса США поддержала резолюцию в память об убитом политическом активисте Чарли Кирке, свидетельствуют итоги голосования. "В пользу резолюции проголосовали 310 конгрессменов, против - 58. Резолюция принята", - объявил председатель сессии после голосования в палате представителей. В представленном документе осуждаются убийство Кирка, а также все формы политически мотивированного насилия. Кроме того, в резолюции конгрессмены высоко оценили достижения Кирка, его лидерские качества и наследие. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

