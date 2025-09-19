Рейтинг@Mail.ru
Палата представителей США поддержала резолюцию в память Кирке - РИА Новости, 19.09.2025
20:00 19.09.2025 (обновлено: 23:55 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/ssha-2043106648.html
Палата представителей США поддержала резолюцию в память Кирке
Палата представителей США поддержала резолюцию в память Кирке - РИА Новости, 19.09.2025
Палата представителей США поддержала резолюцию в память Кирке
Палата представителей конгресса США поддержала резолюцию в память об убитом политическом активисте Чарли Кирке, свидетельствуют итоги голосования. РИА Новости, 19.09.2025
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Палата представителей конгресса США поддержала резолюцию в память об убитом политическом активисте Чарли Кирке, свидетельствуют итоги голосования. "В пользу резолюции проголосовали 310 конгрессменов, против - 58. Резолюция принята", - объявил председатель сессии после голосования в палате представителей. В представленном документе осуждаются убийство Кирка, а также все формы политически мотивированного насилия. Кроме того, в резолюции конгрессмены высоко оценили достижения Кирка, его лидерские качества и наследие. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Палата представителей США поддержала резолюцию в память Кирке

Палата представителей США поддержала резолюцию в память о Чарли Кирке

© AP Photo / Jeffrey PhelpsАмериканский политик Чарли Кирк
Американский политик Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Jeffrey Phelps
Американский политик Чарли Кирк. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Палата представителей конгресса США поддержала резолюцию в память об убитом политическом активисте Чарли Кирке, свидетельствуют итоги голосования.
"В пользу резолюции проголосовали 310 конгрессменов, против - 58. Резолюция принята", - объявил председатель сессии после голосования в палате представителей.
В представленном документе осуждаются убийство Кирка, а также все формы политически мотивированного насилия. Кроме того, в резолюции конгрессмены высоко оценили достижения Кирка, его лидерские качества и наследие.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Обвиняемый в убийстве Кирка в онлайн-играх называл себя Трампом
