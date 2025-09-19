https://ria.ru/20250919/ssha-2043106405.html

Трамп дает дипломатии "все шансы" в украинском вопросе, заявил Келлог

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что американский лидер пытается дать дипломатии "все шансы" для урегулирования украинского конфликта. "Трамп пытается дать дипломатии все шансы. Когда он говорил, что может закончить войну за сутки, он стремился к тому, чтобы оставить после себя наследие. Он быстро понял, что это сложнее, чем ожидалось, - личности имеют значение", - заявил Келлог в интервью британской газете Telegraph. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров. В ходе президентской кампании 2024 года в США Трамп подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.

