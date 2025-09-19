Рейтинг@Mail.ru
США будут поддерживать консультации с Китаем по TikTok, заявил Трамп
19.09.2025
18:49 19.09.2025
США будут поддерживать консультации с Китаем по TikTok, заявил Трамп
США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации надлежащего решения вопроса с TikTok, заявил в... РИА Новости, 19.09.2025
ПЕКИН, 19 сен - РИА Новости. США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации надлежащего решения вопроса с TikTok, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином. "Американская сторона надеется содействовать двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству (с Китаем - ред.), будет поддерживать продолжение двусторонних консультаций переговорщиков для оптимального решения вопроса с TikTok", - сказал Трамп.
Трамп заявил о готовности США содействовать торговому сотрудничеству с КНР

ПЕКИН, 19 сен - РИА Новости. США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации надлежащего решения вопроса с TikTok, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Американская сторона надеется содействовать двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству (с Китаем - ред.), будет поддерживать продолжение двусторонних консультаций переговорщиков для оптимального решения вопроса с TikTok", - сказал Трамп.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Си Цзиньпин заявил о важности отношений между Китаем и США
В миреКитайСШАДональд ТрампСи ЦзиньпинTikTok
 
 
Заголовок открываемого материала