США будут поддерживать консультации с Китаем по TikTok, заявил Трамп

ПЕКИН, 19 сен - РИА Новости. США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации надлежащего решения вопроса с TikTok, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином. "Американская сторона надеется содействовать двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству (с Китаем - ред.), будет поддерживать продолжение двусторонних консультаций переговорщиков для оптимального решения вопроса с TikTok", - сказал Трамп.

