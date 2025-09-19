Рейтинг@Mail.ru
Постпред США высказался о причинах инцидента с БПЛА в Польше - РИА Новости, 19.09.2025
16:32 19.09.2025
Постпред США высказался о причинах инцидента с БПЛА в Польше
Постпред США высказался о причинах инцидента с БПЛА в Польше
в мире
польша
россия
сша
дональд туск
урсула фон дер ляйен
нато
еврокомиссия
ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Американская разведка пока не пришла к выводу, был ли инцидент 10 сентября с беспилотными летательными аппаратами на территории Польши преднамеренным, заявил в пятницу постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. "Разведка не установила, было ли это сделано умышленно или нет. Если окажется, что умышленно — это очень серьёзное нарушение, и мы ответим соответствующим образом", - сказал американский эмиссар в утреннем эфире телеканала Fox News. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.
в мире, польша, россия, сша, дональд туск, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия
В мире, Польша, Россия, США, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Еврокомиссия
ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Американская разведка пока не пришла к выводу, был ли инцидент 10 сентября с беспилотными летательными аппаратами на территории Польши преднамеренным, заявил в пятницу постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
"Разведка не установила, было ли это сделано умышленно или нет. Если окажется, что умышленно — это очень серьёзное нарушение, и мы ответим соответствующим образом", - сказал американский эмиссар в утреннем эфире телеканала Fox News.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.
