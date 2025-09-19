Рейтинг@Mail.ru
Россиянина, убитого на Burning Man в США, кремировали в Неваде
19.09.2025
Россиянина, убитого на Burning Man в США, кремировали в Неваде
ОМСК, 19 сен - РИА Новости. Убитого на фестивале Burning Man в США Вадима Круглова родом из Омска кремировали в штате Невада и планируют перевезти прах на родину, сообщил РИА Новости отец погибшего Игорь Круглов. Вадим Круглов был убит 30 августа на Burning Man при невыясненных обстоятельствах. "Буквально позавчера ночью была проведена церемония прощания. Присутствовал православный батюшка. Организовали церемонию друзья Вадима, которые прилетели туда из Нью-Йорка заранее. После этого провели процедуру кремации. Во время прощания мы были онлайн по видеосвязи. Мы тоже попрощались с Вадимом. Сейчас прах Вадима находится в Нью-Йорке, мы готовим сопроводительные документы. Дело в том, что там очень много бюрократических проволочек. Документы нам смогут отдать не ранее чем через две недели. После этого будем решать вопрос с доставкой праха в Омск", - сказал Игорь Круглов. Мужчина добавил, что после доставки праха сына в Омск родственники не будут проводить повторную церемонию прощания. В пятницу региональный телеканал 2News Nevada со ссылкой на офис шерифа сообщал, что правоохранители обнаружили нож, которым, предположительно, был убит россиянин. Фестиваль Burning Man и помогающая местным правоохранителям некоммерческая организация Secret Witness 11 сентября объявили о награде в 10 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти подозреваемого в убийстве Круглова.
ОМСК, 19 сен - РИА Новости. Убитого на фестивале Burning Man в США Вадима Круглова родом из Омска кремировали в штате Невада и планируют перевезти прах на родину, сообщил РИА Новости отец погибшего Игорь Круглов.
Вадим Круглов был убит 30 августа на Burning Man при невыясненных обстоятельствах.
"Буквально позавчера ночью была проведена церемония прощания. Присутствовал православный батюшка. Организовали церемонию друзья Вадима, которые прилетели туда из Нью-Йорка заранее. После этого провели процедуру кремации. Во время прощания мы были онлайн по видеосвязи. Мы тоже попрощались с Вадимом. Сейчас прах Вадима находится в Нью-Йорке, мы готовим сопроводительные документы. Дело в том, что там очень много бюрократических проволочек. Документы нам смогут отдать не ранее чем через две недели. После этого будем решать вопрос с доставкой праха в Омск", - сказал Игорь Круглов.
Мужчина добавил, что после доставки праха сына в Омск родственники не будут проводить повторную церемонию прощания.
В пятницу региональный телеканал 2News Nevada со ссылкой на офис шерифа сообщал, что правоохранители обнаружили нож, которым, предположительно, был убит россиянин.
Фестиваль Burning Man и помогающая местным правоохранителям некоммерческая организация Secret Witness 11 сентября объявили о награде в 10 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти подозреваемого в убийстве Круглова.
