Мудрик хочет выступить на ОИ-2028
Украинский футболист Мудрик хочет выступить на Олимпиаде-2028
© Фото : Соцсети ФК "Челси"Футболист ФК "Челси" Михаил Мудрик
© Фото : Соцсети ФК "Челси"
Футболист ФК "Челси" Михаил Мудрик. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Украины по футболу Михаил Мудрик, временно отстраненный за проваленный допинг-тест, хочет выступить в соревнованиях по легкой атлетике на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, сообщает Marca.
По информации источника, Мудрик уже тренируется со сборной Украины по легкой атлетике. Отмечается, что футболист хочет выступить на Играх-2028 в спринте. Для поездки в Лос-Анджелес Мудрику будет необходимо выполнить нормативы Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) и пройти отбор в сборной Украины в 2027 году.
В декабре 2024 года "Челси" сообщил о положительном результате допинг-теста Мудрика. Футболист временно отстранен от соревнований. В июне стало известно, что допинг-проба Б полузащитника дала положительный результат. В сентябре Би-би-си сообщила, что Мудрик употребил мельдоний во время сборов национальной команды Украины. Как отмечает Marca, лондонский клуб уже расторг контракт с полузащитником.
Мудрику 24 года, он перешел в "Челси" из украинского "Шахтера" в январе 2023 года. Последний матч за лондонскую команду полузащитник провел в ноябре 2024-го.
