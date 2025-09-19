https://ria.ru/20250919/spetsoperatsiya-2042886682.html

Подполье сообщило о поражении нескольких объектов в Харьковской области

Подполье сообщило о поражении нескольких объектов в Харьковской области - РИА Новости, 19.09.2025

Подполье сообщило о поражении нескольких объектов в Харьковской области

Российские войска нанесли поражение предприятию по сборке дронов и пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T07:47:00+03:00

2025-09-19T07:47:00+03:00

2025-09-19T08:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

украина

харьков

сергей лебедев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031842900_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_2662487e03010a8b69f15edf4dde9906.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение предприятию по сборке дронов и пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По его словам, в ночь на пятницу в регионе прогремела серия взрывов."Всего не менее пяти эпизодов, удары носили массированный характер, под удар попали промзоны и склады в пригороде Харькова. Известно об уничтожении предприятия, собирающего БПЛА в районе Песочина, и прилете по ПВД с украинскими военными в направлении Безлюдовки", — рассказал собеседник агентства. Информация о потерях и разрушениях уточняется, добавил он.Как заявил глава Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, армия ведет бои на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, почти полностью заблокировала Купянск и освободила около половины его территории.Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После его освобождения российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.

https://ria.ru/20250919/spetsoperatsiya-2042880893.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

украина

харьков

волчанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, украина, харьков, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, валерий герасимов, волчанск