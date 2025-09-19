Подполье сообщило о поражении нескольких объектов в Харьковской области
ВС РФ поразили предприятие по сборке БПЛА в Харьковской области
Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение предприятию по сборке дронов и пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, в ночь на пятницу в регионе прогремела серия взрывов.
"Всего не менее пяти эпизодов, удары носили массированный характер, под удар попали промзоны и склады в пригороде Харькова. Известно об уничтожении предприятия, собирающего БПЛА в районе Песочина, и прилете по ПВД с украинскими военными в направлении Безлюдовки", — рассказал собеседник агентства.
Информация о потерях и разрушениях уточняется, добавил он.
Как заявил глава Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, армия ведет бои на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, почти полностью заблокировала Купянск и освободила около половины его территории.
Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После его освобождения российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
