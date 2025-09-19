Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило о поражении нескольких объектов в Харьковской области - РИА Новости, 19.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:47 19.09.2025 (обновлено: 08:55 19.09.2025)
Подполье сообщило о поражении нескольких объектов в Харьковской области
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение предприятию по сборке дронов и пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По его словам, в ночь на пятницу в регионе прогремела серия взрывов."Всего не менее пяти эпизодов, удары носили массированный характер, под удар попали промзоны и склады в пригороде Харькова. Известно об уничтожении предприятия, собирающего БПЛА в районе Песочина, и прилете по ПВД с украинскими военными в направлении Безлюдовки", — рассказал собеседник агентства. Информация о потерях и разрушениях уточняется, добавил он.Как заявил глава Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, армия ведет бои на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, почти полностью заблокировала Купянск и освободила около половины его территории.Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После его освобождения российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" в зоне СВО
Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 Мста-С в зоне СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение предприятию по сборке дронов и пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, в ночь на пятницу в регионе прогремела серия взрывов.
Батальон иностранных наемников понес большие потери в Харьковской области
Вчера, 06:38
"Всего не менее пяти эпизодов, удары носили массированный характер, под удар попали промзоны и склады в пригороде Харькова. Известно об уничтожении предприятия, собирающего БПЛА в районе Песочина, и прилете по ПВД с украинскими военными в направлении Безлюдовки", — рассказал собеседник агентства.
Информация о потерях и разрушениях уточняется, добавил он.
Как заявил глава Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, армия ведет бои на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, почти полностью заблокировала Купянск и освободила около половины его территории.
Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После его освобождения российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
