https://ria.ru/20250919/spetsoperatsiya-2042880734.html

ВС России выбили ВСУ из села Обратное в Запорожской области, заявил Рогов

ВС России выбили ВСУ из села Обратное в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 19.09.2025

ВС России выбили ВСУ из села Обратное в Запорожской области, заявил Рогов

Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Обратное на северо-востоке Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T06:37:00+03:00

2025-09-19T06:37:00+03:00

2025-09-19T06:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

днепропетровская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Обратное на северо-востоке Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Минобороны РФ сообщало об освобождении соседних с Обратным сел Темировка и Ольговское. Обратное находится у границы с Днепропетровской областью Украины. "Подразделения ВСУ выбиты из Обратного. Наши войска продолжают развивать наступление на этом участке фронта", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожская область, днепропетровская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность