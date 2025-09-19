https://ria.ru/20250919/spetsoperatsiya-2042880734.html
ВС России выбили ВСУ из села Обратное в Запорожской области, заявил Рогов
ВС России выбили ВСУ из села Обратное в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 19.09.2025
ВС России выбили ВСУ из села Обратное в Запорожской области, заявил Рогов
Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Обратное на северо-востоке Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T06:37:00+03:00
2025-09-19T06:37:00+03:00
2025-09-19T06:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
днепропетровская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Обратное на северо-востоке Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Минобороны РФ сообщало об освобождении соседних с Обратным сел Темировка и Ольговское. Обратное находится у границы с Днепропетровской областью Украины. "Подразделения ВСУ выбиты из Обратного. Наши войска продолжают развивать наступление на этом участке фронта", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, днепропетровская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепропетровская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России выбили ВСУ из села Обратное в Запорожской области, заявил Рогов
Рогов заявил, что ВС России освободили село Обратное в Запорожской области