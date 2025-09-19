Рейтинг@Mail.ru
ВС России выбили ВСУ из села Обратное в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/spetsoperatsiya-2042880734.html
ВС России выбили ВСУ из села Обратное в Запорожской области, заявил Рогов
ВС России выбили ВСУ из села Обратное в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 19.09.2025
ВС России выбили ВСУ из села Обратное в Запорожской области, заявил Рогов
Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Обратное на северо-востоке Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T06:37:00+03:00
2025-09-19T06:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
днепропетровская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Обратное на северо-востоке Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Минобороны РФ сообщало об освобождении соседних с Обратным сел Темировка и Ольговское. Обратное находится у границы с Днепропетровской областью Украины. "Подразделения ВСУ выбиты из Обратного. Наши войска продолжают развивать наступление на этом участке фронта", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, днепропетровская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепропетровская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России выбили ВСУ из села Обратное в Запорожской области, заявил Рогов

Рогов заявил, что ВС России освободили село Обратное в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Обратное на северо-востоке Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Минобороны РФ сообщало об освобождении соседних с Обратным сел Темировка и Ольговское. Обратное находится у границы с Днепропетровской областью Украины.
"Подразделения ВСУ выбиты из Обратного. Наши войска продолжают развивать наступление на этом участке фронта", - сказал Рогов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДнепропетровская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала