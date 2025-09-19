https://ria.ru/20250919/spetsoperatsiya-2042879459.html

БПЛА уничтожили два автомобиля ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Операторы беспилотников "Южной" группировки войск уничтожили два автомобиля с живой силой и миномёт ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Противник во время ротации был замечен расчётами 17-й гвардейской артиллерийской бригады большой мощности. FPV-дроны нанесли прямые удары по автомобилям, уничтожив находившийся в них личный состав… В ходе доразведки района наблюдатели выявили замаскированный миномёт калибра 120 миллиметров. Координаты были переданы артиллерийским расчётам. Прямым попаданием из гаубицы "Мста-Б" цель была уничтожена", — говорится в сообщении.

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)