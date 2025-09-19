https://ria.ru/20250919/spetsoperatsiya-2042879459.html
БПЛА уничтожили два автомобиля ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
БПЛА уничтожили два автомобиля ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 19.09.2025
БПЛА уничтожили два автомобиля ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Операторы беспилотников "Южной" группировки войск уничтожили два автомобиля с живой силой и миномёт ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T06:09:00+03:00
2025-09-19T06:09:00+03:00
2025-09-19T06:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:372:1955:1472_1920x0_80_0_0_94dde38a7fa1cd41068fdf67812941ac.jpg
ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Операторы беспилотников "Южной" группировки войск уничтожили два автомобиля с живой силой и миномёт ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Противник во время ротации был замечен расчётами 17-й гвардейской артиллерийской бригады большой мощности. FPV-дроны нанесли прямые удары по автомобилям, уничтожив находившийся в них личный состав… В ходе доразведки района наблюдатели выявили замаскированный миномёт калибра 120 миллиметров. Координаты были переданы артиллерийским расчётам. Прямым попаданием из гаубицы "Мста-Б" цель была уничтожена", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:307:1890:1725_1920x0_80_0_0_40588317bd67ecfbe378b3ad8d0be364.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
БПЛА уничтожили два автомобиля ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Российские военные уничтожили два автомобиля с живой силой и миномет ВСУ