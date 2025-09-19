https://ria.ru/20250919/spetsoperatsiya-2042878416.html
Опубликованы первые кадры из освобожденного Серебрянского лесничества
Опубликованы первые кадры из освобожденного Серебрянского лесничества - РИА Новости, 19.09.2025
Опубликованы первые кадры из освобожденного Серебрянского лесничества
РИА Новости публикует первые кадры из освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР, бои за которое шли с осени 2022 года.
ЛУГАНСК, 19 сен – РИА Новости. РИА Новости публикует первые кадры из освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР, бои за которое шли с осени 2022 года. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 17 сентября сообщил, что ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества. Его освобождение дает возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта. Разведчики группировки "Запад" провели корреспондента РИА Новости по бывшим позициям ВСУ. Часть из них полностью уничтожена, часть сохранилась. В лесу много мин и неразорвавшихся боеприпасов. Подступы к бывшей линии обороны украинских войск окружает многокилометровая колючая проволока.
луганская народная республика
Первые кадры из освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР
РИА Новости публикует первые кадры из освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР, бои за которое шли с осени 2022-го. Разведчики группировки "Запад" провели корреспондента агентства по бывшим позициям ВСУ. Часть из них полностью уничтожена, часть сохранилась. В лесу много мин и неразорвавшихся боеприпасов. Подступы к бывшей линии обороны украинских войск окружает многокилометровая колючая проволока.
Опубликованы первые кадры из освобожденного Серебрянского лесничества
