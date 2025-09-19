https://ria.ru/20250919/spetsoperatsiya-2042878416.html

Опубликованы первые кадры из освобожденного Серебрянского лесничества

Опубликованы первые кадры из освобожденного Серебрянского лесничества - РИА Новости, 19.09.2025

Опубликованы первые кадры из освобожденного Серебрянского лесничества

РИА Новости публикует первые кадры из освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР, бои за которое шли с осени 2022 года. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T05:44:00+03:00

2025-09-19T05:44:00+03:00

2025-09-19T08:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

валерий герасимов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042883888_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_91300f359524708fc4c03454c790ca04.jpg

ЛУГАНСК, 19 сен – РИА Новости. РИА Новости публикует первые кадры из освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР, бои за которое шли с осени 2022 года. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 17 сентября сообщил, что ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества. Его освобождение дает возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта. Разведчики группировки "Запад" провели корреспондента РИА Новости по бывшим позициям ВСУ. Часть из них полностью уничтожена, часть сохранилась. В лесу много мин и неразорвавшихся боеприпасов. Подступы к бывшей линии обороны украинских войск окружает многокилометровая колючая проволока.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Первые кадры из освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР РИА Новости публикует первые кадры из освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР, бои за которое шли с осени 2022-го. Разведчики группировки "Запад" провели корреспондента агентства по бывшим позициям ВСУ. Часть из них полностью уничтожена, часть сохранилась. В лесу много мин и неразорвавшихся боеприпасов. Подступы к бывшей линии обороны украинских войск окружает многокилометровая колючая проволока. 2025-09-19T05:44 true PT1M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность