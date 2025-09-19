Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы первые кадры из освобожденного Серебрянского лесничества - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:44 19.09.2025 (обновлено: 08:47 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/spetsoperatsiya-2042878416.html
Опубликованы первые кадры из освобожденного Серебрянского лесничества
Опубликованы первые кадры из освобожденного Серебрянского лесничества - РИА Новости, 19.09.2025
Опубликованы первые кадры из освобожденного Серебрянского лесничества
РИА Новости публикует первые кадры из освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР, бои за которое шли с осени 2022 года. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T05:44:00+03:00
2025-09-19T08:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042883888_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_91300f359524708fc4c03454c790ca04.jpg
ЛУГАНСК, 19 сен – РИА Новости. РИА Новости публикует первые кадры из освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР, бои за которое шли с осени 2022 года. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 17 сентября сообщил, что ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества. Его освобождение дает возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта. Разведчики группировки "Запад" провели корреспондента РИА Новости по бывшим позициям ВСУ. Часть из них полностью уничтожена, часть сохранилась. В лесу много мин и неразорвавшихся боеприпасов. Подступы к бывшей линии обороны украинских войск окружает многокилометровая колючая проволока.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Первые кадры из освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР
РИА Новости публикует первые кадры из освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР, бои за которое шли с осени 2022-го. Разведчики группировки "Запад" провели корреспондента агентства по бывшим позициям ВСУ. Часть из них полностью уничтожена, часть сохранилась. В лесу много мин и неразорвавшихся боеприпасов. Подступы к бывшей линии обороны украинских войск окружает многокилометровая колючая проволока.
2025-09-19T05:44
true
PT1M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042883888_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5904e2f3700cffea0a00fd301f28a144.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Опубликованы первые кадры из освобожденного Серебрянского лесничества

РИА Новости публикует первые кадры из освобожденного Серебрянского лесничества

Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 19 сен – РИА Новости. РИА Новости публикует первые кадры из освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР, бои за которое шли с осени 2022 года.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 17 сентября сообщил, что ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества. Его освобождение дает возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.
Разведчики группировки "Запад" провели корреспондента РИА Новости по бывшим позициям ВСУ. Часть из них полностью уничтожена, часть сохранилась. В лесу много мин и неразорвавшихся боеприпасов. Подступы к бывшей линии обороны украинских войск окружает многокилометровая колючая проволока.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала