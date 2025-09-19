https://ria.ru/20250919/spetsoperatsiya-2042875994.html

Российские военные рассказали о минах ВСУ

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

вооруженные силы украины

в мире

ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. ВСУ в Днепропетровской области в районе села Николаевка минируют аптечки, пауэрбанки, рюкзаки, стараясь нанести увечья российским бойцам, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода российской группировки войск "Восток" с позывным "Пресс". "Лучше ничего не трогать, они все стараются заминировать. "Баба-яга" (крупный беспилотник - ред.) прилетает, скидывает пауэрбанки, аптечки, рюкзаки, что-то в этом роде", - сказал он. По его словам, ВСУ пытаются устраивать российским военным ловушки, чтобы нанести увечья, такие действия направлены прежде всего на выведение бойцов из строя и психологическое давление, а не на ведение открытых боев.

днепропетровская область

Дарья Буймова

