Российские военные рассказали о минах ВСУ
Российские военные рассказали о минах ВСУ - РИА Новости, 19.09.2025
Российские военные рассказали о минах ВСУ
ВСУ в Днепропетровской области в районе села Николаевка минируют аптечки, пауэрбанки, рюкзаки, стараясь нанести увечья российским бойцам
2025-09-19
2025-09-19T04:39:00+03:00
2025-09-19T04:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
в мире
ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. ВСУ в Днепропетровской области в районе села Николаевка минируют аптечки, пауэрбанки, рюкзаки, стараясь нанести увечья российским бойцам, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода российской группировки войск "Восток" с позывным "Пресс". "Лучше ничего не трогать, они все стараются заминировать. "Баба-яга" (крупный беспилотник - ред.) прилетает, скидывает пауэрбанки, аптечки, рюкзаки, что-то в этом роде", - сказал он. По его словам, ВСУ пытаются устраивать российским военным ловушки, чтобы нанести увечья, такие действия направлены прежде всего на выведение бойцов из строя и психологическое давление, а не на ведение открытых боев.
днепропетровская область
