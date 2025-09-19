Рейтинг@Mail.ru
Более 370 человек спасли специалисты Московского авиацентра с начала года - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:43 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/spetsialisty-2042956156.html
Более 370 человек спасли специалисты Московского авиацентра с начала года
Более 370 человек спасли специалисты Московского авиацентра с начала года - РИА Новости, 19.09.2025
Более 370 человек спасли специалисты Московского авиацентра с начала года
Более 370 человек спасли специалисты Московского авиационного центра (МАЦ) с начала 2025 года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T12:43:00+03:00
2025-09-19T12:43:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
московский авиационный центр (мац)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020612394_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4910a457769e0953b0a787d1eddf8107.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 370 человек спасли специалисты Московского авиационного центра (МАЦ) с начала 2025 года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На сегодняшний день МАЦ - уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом российском регионе. Экипажи воздушных судов оперативно эвакуируют пострадавших в ДТП и госпитализируют больных, принимают участие в тушении возгораний, в частности, вносят большой вклад в профилактику природных пожаров… В этом году специалисты авиацентра спасли более 370 человек, в том числе оперативно доставили в медучреждения 176 пострадавших в происшествиях и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что экипажи участвовали в ликвидации четырех крупных пожаров, на два из которых привлекался самый большой в мире серийно выпускаемый вертолет Ми-26Т. "Московский авиацентр является важной составляющей столичной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. В настоящее время в МАЦ работают более 400 человек, это - пилоты, спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные и диспетчеры. В составе авиацентра - 12 санитарных и пожарных вертолетов", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сотрудники центра постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство. На базе МАЦ работает учебный центр для обучения и повышения квалификации специалистов.
https://ria.ru/20250918/mats-2042433170.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020612394_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bee8ce308c51becf701a7d6e4c593292.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр бирюков, московский авиационный центр (мац)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Московский авиационный центр (МАЦ)
Более 370 человек спасли специалисты Московского авиацентра с начала года

Специалисты Московского авиацентра спасли более 370 человек с начала 2025 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВертолет Московского авиационного центра
Вертолет Московского авиационного центра - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вертолет Московского авиационного центра. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 370 человек спасли специалисты Московского авиационного центра (МАЦ) с начала 2025 года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На сегодняшний день МАЦ - уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом российском регионе. Экипажи воздушных судов оперативно эвакуируют пострадавших в ДТП и госпитализируют больных, принимают участие в тушении возгораний, в частности, вносят большой вклад в профилактику природных пожаров… В этом году специалисты авиацентра спасли более 370 человек, в том числе оперативно доставили в медучреждения 176 пострадавших в происшествиях и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что экипажи участвовали в ликвидации четырех крупных пожаров, на два из которых привлекался самый большой в мире серийно выпускаемый вертолет Ми-26Т.
"Московский авиацентр является важной составляющей столичной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. В настоящее время в МАЦ работают более 400 человек, это - пилоты, спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные и диспетчеры. В составе авиацентра - 12 санитарных и пожарных вертолетов", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сотрудники центра постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство. На базе МАЦ работает учебный центр для обучения и повышения квалификации специалистов.
Учения по тушению лесных и торфяных пожаров - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Поддержка сверху. Как устроена работа Московского авиационного центра
18 сентября, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосковский авиационный центр (МАЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала