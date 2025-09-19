https://ria.ru/20250919/spetsialisty-2042956156.html
Более 370 человек спасли специалисты Московского авиацентра с начала года
Более 370 человек спасли специалисты Московского авиацентра с начала года - РИА Новости, 19.09.2025
Более 370 человек спасли специалисты Московского авиацентра с начала года
Более 370 человек спасли специалисты Московского авиационного центра (МАЦ) с начала 2025 года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T12:43:00+03:00
2025-09-19T12:43:00+03:00
2025-09-19T12:43:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
московский авиационный центр (мац)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020612394_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4910a457769e0953b0a787d1eddf8107.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 370 человек спасли специалисты Московского авиационного центра (МАЦ) с начала 2025 года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На сегодняшний день МАЦ - уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом российском регионе. Экипажи воздушных судов оперативно эвакуируют пострадавших в ДТП и госпитализируют больных, принимают участие в тушении возгораний, в частности, вносят большой вклад в профилактику природных пожаров… В этом году специалисты авиацентра спасли более 370 человек, в том числе оперативно доставили в медучреждения 176 пострадавших в происшествиях и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что экипажи участвовали в ликвидации четырех крупных пожаров, на два из которых привлекался самый большой в мире серийно выпускаемый вертолет Ми-26Т. "Московский авиацентр является важной составляющей столичной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. В настоящее время в МАЦ работают более 400 человек, это - пилоты, спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные и диспетчеры. В составе авиацентра - 12 санитарных и пожарных вертолетов", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сотрудники центра постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство. На базе МАЦ работает учебный центр для обучения и повышения квалификации специалистов.
https://ria.ru/20250918/mats-2042433170.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020612394_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bee8ce308c51becf701a7d6e4c593292.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, московский авиационный центр (мац)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Московский авиационный центр (МАЦ)
Более 370 человек спасли специалисты Московского авиацентра с начала года
Специалисты Московского авиацентра спасли более 370 человек с начала 2025 года
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 370 человек спасли специалисты Московского авиационного центра (МАЦ) с начала 2025 года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На сегодняшний день МАЦ - уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом российском регионе. Экипажи воздушных судов оперативно эвакуируют пострадавших в ДТП и госпитализируют больных, принимают участие в тушении возгораний, в частности, вносят большой вклад в профилактику природных пожаров… В этом году специалисты авиацентра спасли более 370 человек, в том числе оперативно доставили в медучреждения 176 пострадавших в происшествиях и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что экипажи участвовали в ликвидации четырех крупных пожаров, на два из которых привлекался самый большой в мире серийно выпускаемый вертолет Ми-26Т.
"Московский авиацентр является важной составляющей столичной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. В настоящее время в МАЦ работают более 400 человек, это - пилоты, спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные и диспетчеры. В составе авиацентра - 12 санитарных и пожарных вертолетов", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сотрудники центра постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство. На базе МАЦ работает учебный центр для обучения и повышения квалификации специалистов.