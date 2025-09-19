https://ria.ru/20250919/spetsialisty-2042956156.html

Более 370 человек спасли специалисты Московского авиацентра с начала года

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 370 человек спасли специалисты Московского авиационного центра (МАЦ) с начала 2025 года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На сегодняшний день МАЦ - уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом российском регионе. Экипажи воздушных судов оперативно эвакуируют пострадавших в ДТП и госпитализируют больных, принимают участие в тушении возгораний, в частности, вносят большой вклад в профилактику природных пожаров… В этом году специалисты авиацентра спасли более 370 человек, в том числе оперативно доставили в медучреждения 176 пострадавших в происшествиях и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что экипажи участвовали в ликвидации четырех крупных пожаров, на два из которых привлекался самый большой в мире серийно выпускаемый вертолет Ми-26Т. "Московский авиацентр является важной составляющей столичной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. В настоящее время в МАЦ работают более 400 человек, это - пилоты, спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные и диспетчеры. В составе авиацентра - 12 санитарных и пожарных вертолетов", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сотрудники центра постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство. На базе МАЦ работает учебный центр для обучения и повышения квалификации специалистов.

