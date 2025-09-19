Рейтинг@Mail.ru
Более 500 школьников Ивановской области приступили к обучению в "Солярисе" - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
 
14:11 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/solyaris-2042974451.html
Более 500 школьников Ивановской области приступили к обучению в "Солярисе"
Более 500 школьников Ивановской области приступили к обучению в "Солярисе" - РИА Новости, 19.09.2025
Более 500 школьников Ивановской области приступили к обучению в "Солярисе"
Более 500 школьников Ивановской области приступили к занятиям по 38 программам дополнительного образования в центре выявления и поддержки одаренных детей... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T14:11:00+03:00
2025-09-19T14:11:00+03:00
ивановская область
ивановская область
иваново
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042973961_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_496362ce8d11f5c5924ba9edac2d20af.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Более 500 школьников Ивановской области приступили к занятиям по 38 программам дополнительного образования в центре выявления и поддержки одаренных детей "Солярис", сообщает пресс-служба регионального правительства. В настоящее время в центре реализуются программы по пяти основным направлениям: естественно-научному, техническому (с углубленным изучением информатики и искусственного интеллекта), промышленного дизайна, гуманитарному, художественному (от ювелирного дизайна и моды до вокального и циркового искусства) и спортивному. Кроме того, для детей, проживающих в отдаленных районах области, доступны шесть дистанционных программ по математике, информатике, физике, химии и биологии. "Центр "Солярис" стал точкой притяжения для талантливых детей нашего региона. Мы не только предлагаем углубленные программы, но и создаем уникальную среду, где каждый ребенок может раскрыть свой потенциал. Уже этой осенью мы запустим новые форматы работы, включая профильные смены, тренинги и образовательные события", — отметила руководитель центра Анна Гусева, ее слова приводит пресс-служба. Этой осенью в "Солярисе" пройдут профильные интенсивные смены и сессионные школы, ориентированные на научные и творческие направления. Центр, созданный в рамках национального проекта "Образование" по модели федерального центра "Сириус", стал ключевой площадкой для развития талантов школьников региона. Специализированные кабинеты для занятий естественными науками, агропромышленные и биотехнологические лаборатории, студии для творческого развития оснащены технологическим оборудованием. Современная инфраструктура "Соляриса" позволяет школьникам углубленно изучать предметы, готовиться к всероссийским олимпиадам и участвовать в проектной деятельности. По инициативе губернатора области Станислава Воскресенского в центре обучаются не только дети из города Иваново, но и из всех районов региона. Для детей из всех муниципалитетов области обучение в центре бесплатное. Для иногородних школьников предусмотрено проживание во время интенсивных программ.
https://ria.ru/20250814/semi-2035365235.html
ивановская область
иваново
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042973961_240:0:1681:1081_1920x0_80_0_0_cd3d0c57862c19edb9e56f5751c56b25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ивановская область, иваново
Ивановская область, Ивановская область, Иваново
Более 500 школьников Ивановской области приступили к обучению в "Солярисе"

Свыше 500 школьников Ивановской области приступили к обучению в центре "Солярис"

© Фото : Официальный сайт Правительства Ивановской областиЦентре выявления и поддержки одаренных детей "Солярис"
Центре выявления и поддержки одаренных детей Солярис - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : Официальный сайт Правительства Ивановской области
Центре выявления и поддержки одаренных детей "Солярис"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Более 500 школьников Ивановской области приступили к занятиям по 38 программам дополнительного образования в центре выявления и поддержки одаренных детей "Солярис", сообщает пресс-служба регионального правительства.
В настоящее время в центре реализуются программы по пяти основным направлениям: естественно-научному, техническому (с углубленным изучением информатики и искусственного интеллекта), промышленного дизайна, гуманитарному, художественному (от ювелирного дизайна и моды до вокального и циркового искусства) и спортивному. Кроме того, для детей, проживающих в отдаленных районах области, доступны шесть дистанционных программ по математике, информатике, физике, химии и биологии.
"Центр "Солярис" стал точкой притяжения для талантливых детей нашего региона. Мы не только предлагаем углубленные программы, но и создаем уникальную среду, где каждый ребенок может раскрыть свой потенциал. Уже этой осенью мы запустим новые форматы работы, включая профильные смены, тренинги и образовательные события", — отметила руководитель центра Анна Гусева, ее слова приводит пресс-служба.
Этой осенью в "Солярисе" пройдут профильные интенсивные смены и сессионные школы, ориентированные на научные и творческие направления.
Центр, созданный в рамках национального проекта "Образование" по модели федерального центра "Сириус", стал ключевой площадкой для развития талантов школьников региона. Специализированные кабинеты для занятий естественными науками, агропромышленные и биотехнологические лаборатории, студии для творческого развития оснащены технологическим оборудованием. Современная инфраструктура "Соляриса" позволяет школьникам углубленно изучать предметы, готовиться к всероссийским олимпиадам и участвовать в проектной деятельности. По инициативе губернатора области Станислава Воскресенского в центре обучаются не только дети из города Иваново, но и из всех районов региона. Для детей из всех муниципалитетов области обучение в центре бесплатное. Для иногородних школьников предусмотрено проживание во время интенсивных программ.
Многодетная семья в парке - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Около 650 семей Ивановской области стали многодетными в этом году
14 августа, 18:23
 
Ивановская областьИвановская областьИваново
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала