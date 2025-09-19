https://ria.ru/20250919/solyaris-2042974451.html
Более 500 школьников Ивановской области приступили к обучению в "Солярисе"
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Более 500 школьников Ивановской области приступили к занятиям по 38 программам дополнительного образования в центре выявления и поддержки одаренных детей "Солярис", сообщает пресс-служба регионального правительства. В настоящее время в центре реализуются программы по пяти основным направлениям: естественно-научному, техническому (с углубленным изучением информатики и искусственного интеллекта), промышленного дизайна, гуманитарному, художественному (от ювелирного дизайна и моды до вокального и циркового искусства) и спортивному. Кроме того, для детей, проживающих в отдаленных районах области, доступны шесть дистанционных программ по математике, информатике, физике, химии и биологии. "Центр "Солярис" стал точкой притяжения для талантливых детей нашего региона. Мы не только предлагаем углубленные программы, но и создаем уникальную среду, где каждый ребенок может раскрыть свой потенциал. Уже этой осенью мы запустим новые форматы работы, включая профильные смены, тренинги и образовательные события", — отметила руководитель центра Анна Гусева, ее слова приводит пресс-служба. Этой осенью в "Солярисе" пройдут профильные интенсивные смены и сессионные школы, ориентированные на научные и творческие направления. Центр, созданный в рамках национального проекта "Образование" по модели федерального центра "Сириус", стал ключевой площадкой для развития талантов школьников региона. Специализированные кабинеты для занятий естественными науками, агропромышленные и биотехнологические лаборатории, студии для творческого развития оснащены технологическим оборудованием. Современная инфраструктура "Соляриса" позволяет школьникам углубленно изучать предметы, готовиться к всероссийским олимпиадам и участвовать в проектной деятельности. По инициативе губернатора области Станислава Воскресенского в центре обучаются не только дети из города Иваново, но и из всех районов региона. Для детей из всех муниципалитетов области обучение в центре бесплатное. Для иногородних школьников предусмотрено проживание во время интенсивных программ.
