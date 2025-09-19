https://ria.ru/20250919/shkola-2042874198.html
Мэр Спасска-Дальнего высказался о сообщениях про издевательства в школе
2025-09-19T04:21:00+03:00
2025-09-19T04:21:00+03:00
2025-09-19T04:33:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Факт издевательства над второклассницей из Спасска-Дальнего с помощью ершика при проверке не зафиксирован, здоровью ребенка ничего не угрожает, сообщил глава города Олег Митрофанов. Ранее в соцсетях распространилась информация, что девятиклассники мучили девочку ершиком в туалете школы во время перемены. Утверждалось, что девочку еще и душили, и лишь вмешательство учителей, которых позвали на помощь подружки младшеклассницы, остановили издевательства. Также сообщалось, что, по словам мамы второклассницы, руководство школы пытается замолчать инцидент. Региональная прокуратура сообщила, что было возбуждено уголовное дело. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк также сообщала о том, что личности пытавших установлены. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе уголовного дела. "Предварительная информация по инциденту в 12-й школе: ершик ребенку в рот никто не засовывал, при осмотре ребенка видимых телесных повреждений не обнаружено, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, факта издевательства не зафиксировано, ребенок посещает в школу и занимается согласно программе образования", - говорится в сообщении. Он также подчеркнул, что после проведения всех следственных мероприятий будет дана правовая оценка данной ситуации в соответствии с действующим законодательством.
