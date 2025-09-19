Рейтинг@Mail.ru
Мэр Спасска-Дальнего высказался о сообщениях про издевательства в школе
04:21 19.09.2025 (обновлено: 04:33 19.09.2025)
Мэр Спасска-Дальнего высказался о сообщениях про издевательства в школе
Мэр Спасска-Дальнего высказался о сообщениях про издевательства в школе - РИА Новости, 19.09.2025
Мэр Спасска-Дальнего высказался о сообщениях про издевательства в школе
Факт издевательства над второклассницей из Спасска-Дальнего с помощью ершика при проверке не зафиксирован, здоровью ребенка ничего не угрожает, сообщил глава... РИА Новости, 19.09.2025
происшествия
россия
спасск-дальний
ирина волк
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Факт издевательства над второклассницей из Спасска-Дальнего с помощью ершика при проверке не зафиксирован, здоровью ребенка ничего не угрожает, сообщил глава города Олег Митрофанов. Ранее в соцсетях распространилась информация, что девятиклассники мучили девочку ершиком в туалете школы во время перемены. Утверждалось, что девочку еще и душили, и лишь вмешательство учителей, которых позвали на помощь подружки младшеклассницы, остановили издевательства. Также сообщалось, что, по словам мамы второклассницы, руководство школы пытается замолчать инцидент. Региональная прокуратура сообщила, что было возбуждено уголовное дело. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк также сообщала о том, что личности пытавших установлены. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе уголовного дела. "Предварительная информация по инциденту в 12-й школе: ершик ребенку в рот никто не засовывал, при осмотре ребенка видимых телесных повреждений не обнаружено, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, факта издевательства не зафиксировано, ребенок посещает в школу и занимается согласно программе образования", - говорится в сообщении. Он также подчеркнул, что после проведения всех следственных мероприятий будет дана правовая оценка данной ситуации в соответствии с действующим законодательством.
россия
спасск-дальний
происшествия, россия, спасск-дальний, ирина волк, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Спасск-Дальний, Ирина Волк, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Мэр Спасска-Дальнего высказался о сообщениях про издевательства в школе

Мэр Спасска-Дальнего опроверг данные об издевательствах над школьницей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Факт издевательства над второклассницей из Спасска-Дальнего с помощью ершика при проверке не зафиксирован, здоровью ребенка ничего не угрожает, сообщил глава города Олег Митрофанов.
Ранее в соцсетях распространилась информация, что девятиклассники мучили девочку ершиком в туалете школы во время перемены. Утверждалось, что девочку еще и душили, и лишь вмешательство учителей, которых позвали на помощь подружки младшеклассницы, остановили издевательства. Также сообщалось, что, по словам мамы второклассницы, руководство школы пытается замолчать инцидент. Региональная прокуратура сообщила, что было возбуждено уголовное дело. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк также сообщала о том, что личности пытавших установлены. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе уголовного дела.
"Предварительная информация по инциденту в 12-й школе: ершик ребенку в рот никто не засовывал, при осмотре ребенка видимых телесных повреждений не обнаружено, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, факта издевательства не зафиксировано, ребенок посещает в школу и занимается согласно программе образования", - говорится в сообщении.
Он также подчеркнул, что после проведения всех следственных мероприятий будет дана правовая оценка данной ситуации в соответствии с действующим законодательством.
ПроисшествияРоссияСпасск-ДальнийИрина ВолкАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
